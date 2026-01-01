Видео
Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 20:46
Аварийные отключения света в Украине 2 января: критическая ситуация в Одесской области
Люди идут по улице ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 2 января, в большинстве регионов Украины продолжат действовать почасовые отключения электроснабжения. Наиболее критической остается ситуация в Одесской области, где враг ежедневно атакует энергообъекты. Поэтому подавать свет в регионе будут в аварийном режиме, без графиков.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

В связи с критической ситуацией в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих экстренных отключений предыдущие графики, размещенные на официальном сайте, потеряли актуальность. Жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько времени нужно для восстановления электроподстанций в Одесской области. Также мы писали о том, почему после атак в Одесской области свет выключают на несколько суток.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
