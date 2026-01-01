Аварийные отключения света в Украине 2 января: критическая ситуация в Одесской области

Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра
В пятницу, 2 января, в большинстве регионов Украины продолжат действовать почасовые отключения электроснабжения. Наиболее критической остается ситуация в Одесской области, где враг ежедневно атакует энергообъекты. Поэтому подавать свет в регионе будут в аварийном режиме, без графиков.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В связи с критической ситуацией в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих экстренных отключений предыдущие графики, размещенные на официальном сайте, потеряли актуальность. Жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
