Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра

Відключення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 20:46
Аварійні відключення світла в Україні 2 січня: критична ситуація на Одещині
Люди йдуть по вулиці вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 2 січня, у більшості регіонів України продоважать діяти погодинні вимкнення електропостачання. Найбільш критичною залишається ситуація на Одещині, де ворог щодня атакує енергооб'єкти. Через це подавати світло в регіоні будуть в аварійному режимі, без графіків. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

У зв’язку з критичною ситуацією в енергетичній системі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через ці екстрені вимкнення попередні графіки, розміщені на офіційному сайті, втратили актуальність. Мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, на Одещині поновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та дізнатись графік відключень, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки часу потрібно для відновлення електропідстанцій на Одещині. Також ми писали про те, чому після атак на Одещині світло вимикають на декілька діб.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації