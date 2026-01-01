Аварійні відключення світла в Україні 2 січня: критична ситуація на Одещині

Люди йдуть по вулиці вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 2 січня, у більшості регіонів України продоважать діяти погодинні вимкнення електропостачання. Найбільш критичною залишається ситуація на Одещині, де ворог щодня атакує енергооб'єкти. Через це подавати світло в регіоні будуть в аварійному режимі, без графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

У зв’язку з критичною ситуацією в енергетичній системі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через ці екстрені вимкнення попередні графіки, розміщені на офіційному сайті, втратили актуальність. Мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, на Одещині поновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та дізнатись графік відключень, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки часу потрібно для відновлення електропідстанцій на Одещині. Також ми писали про те, чому після атак на Одещині світло вимикають на декілька діб.