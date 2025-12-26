Блэкауты 2025 в Одессе - как одесситы приспосабливаются к жизни без света

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Враг непрерывно бьет по энергетической системе Одесской области. Специалисты работают круглосуточно, чтобы подать электричество в жилые дома, но даже несмотря на это некоторые горожане были без света почти восемь суток. Часть Одессы также оставалась без воды и отопления. Все это заставляет людей приспосабливаться к новым реалиям.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они переживают обстрелы и как готовятся к отключениям воды и света.

Обстрелы Одессы

Марина рассказывает, что жители ее района уже давно привыкли к нестабильной ситуации с электроэнергией и водоснабжением. Запасы воды для них — не экстренная мера, а заранее продуманная необходимость. Она говорит, что в последнее время ситуация немного улучшилась, однако расслабляться никто не спешит.

"Мы сами живем на поселке Котовском, поэтому конечно, делаем запасы воды. Недавно дали свет, поэтому все будет хорошо, все будет Украина!", — говорит Марина.

Одесситка Марина об обстреле Одессы. Фото: Новини.LIVE

Лиля сейчас живет в режиме постоянной адаптации. Она говорит, что дома всегда держит заряженным, а канистры заполненными водой, ведь предупреждения о возможных перебоях часто поступают от знакомых и друзей. Генератора у женщины нет, поэтому приходится подстраиваться под обстоятельства.

"Ну обстрелы, переживаем, как и все. Повербанк дома есть, вода тоже в канистрах. Вчера друг звонил, сказал: набирайте воду, потому что был обстрел, могут отключить. В каждой квартире сейчас есть канистры, повербанк. Генератора, к сожалению, у нас нет", — рассказывает Лилия.

Местная жительница Лилия об отключении воды. Фото: Новини.LIVE

Отключение воды в Одессе

Наталья реагирует на обстрелы сдержанно и без эмоций. Она говорит, что старается быть в этой ситуации максимально спокойно, без паники. Запасы воды в доме есть, а отсутствие электроэнергии не останавливает ее повседневные дела. Женщина продолжает работать, несмотря на трудности.

"Все сейчас переживаю спокойно. Запасы воды есть, а электроэнергии нет. Поэтому работаю пока дома света нет", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья об отключении света. Фото: Новини.LIVE

История Валентины — одна из самых тяжелых. Она приехала в Одессу из Херсона вместе с двумя маленькими внуками, спасаясь от постоянных обстрелов. По ее словам, семья пережила девять месяцев оккупации, поэтому хорошо знает, что означает полное отсутствие базовых условий. Валентина воспитывает старшего внука после гибели дочери, тогда как его отец сейчас защищает Украину. Запасы воды, продуктов и горючего для них — не предостережение, а жизненная необходимость.

"Это очень тяжело. У меня двое маленьких внуков, и мы сами из Херсона. Там сильно обстреливали, поэтому мы уехали. Мы были в оккупации 9 месяцев, знаем, что такое без интернета, без света, без воды, без газа. Поэтому мы всегда запасаемся всем", — рассказывает Валентина.

Местная жительница Валентина о переезде из Херсона. Фото: Новини.LIVE

Страх обстрелов

Олег не скрывает, что каждый обстрел дается тяжело эмоционально. По его словам, страх никуда не исчезает, особенно во время массированных атак. В то же время мужчина говорит, что вместе с семьей делают запасы воды и стараются не оставаться наедине с тревогой.

"Очень тяжело и очень страшно. Запасы воды делаем, да. Когда нет света, нахожу себе занятие, или помогаю семье, или выхожу пройтись", — говорит Олег.

Одессит Олег о страхе во время обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы Одессы превратили запасы воды и автономные источники энергии в новую норму жизни. Для кого-то это вопрос организации быта, для кого-то — вопрос безопасности детей и пожилых людей. За внешним спокойствием многих ответов скрывается усталость, страх и опыт пережитых потерь. Но несмотря на это одесситы продолжают работать и поддерживать друг друга, приспосабливаясь к реальности, в которой даже обычная канистра с водой стала символом выносливости.

