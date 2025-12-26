Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключение света в Одессе — как горожане адаптируются к вызовам

Отключение света в Одессе — как горожане адаптируются к вызовам

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 21:33
Блэкауты 2025 в Одессе - как одесситы приспосабливаются к жизни без света
Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Враг непрерывно бьет по энергетической системе Одесской области. Специалисты работают круглосуточно, чтобы подать электричество в жилые дома, но даже несмотря на это некоторые горожане были без света почти восемь суток. Часть Одессы также оставалась без воды и отопления. Все это заставляет людей приспосабливаться к новым реалиям.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они переживают обстрелы и как готовятся к отключениям воды и света.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Одессы

Марина рассказывает, что жители ее района уже давно привыкли к нестабильной ситуации с электроэнергией и водоснабжением. Запасы воды для них — не экстренная мера, а заранее продуманная необходимость. Она говорит, что в последнее время ситуация немного улучшилась, однако расслабляться никто не спешит.

"Мы сами живем на поселке Котовском, поэтому конечно, делаем запасы воды. Недавно дали свет, поэтому все будет хорошо, все будет Украина!", — говорит Марина.

Обстріли Одеси — як містяни пристосовуються до відключень води - фото 1
Одесситка Марина об обстреле Одессы. Фото: Новини.LIVE

Лиля сейчас живет в режиме постоянной адаптации. Она говорит, что дома всегда держит заряженным, а канистры заполненными водой, ведь предупреждения о возможных перебоях часто поступают от знакомых и друзей. Генератора у женщины нет, поэтому приходится подстраиваться под обстоятельства.

"Ну обстрелы, переживаем, как и все. Повербанк дома есть, вода тоже в канистрах. Вчера друг звонил, сказал: набирайте воду, потому что был обстрел, могут отключить. В каждой квартире сейчас есть канистры, повербанк. Генератора, к сожалению, у нас нет", — рассказывает Лилия.

Обстріли Одеси — як містяни пристосовуються до відключень води - фото 2
Местная жительница Лилия об отключении воды. Фото: Новини.LIVE

Отключение воды в Одессе

Наталья реагирует на обстрелы сдержанно и без эмоций. Она говорит, что старается быть в этой ситуации максимально спокойно, без паники. Запасы воды в доме есть, а отсутствие электроэнергии не останавливает ее повседневные дела. Женщина продолжает работать, несмотря на трудности.

"Все сейчас переживаю спокойно. Запасы воды есть, а электроэнергии нет. Поэтому работаю пока дома света нет", — говорит Наталья.

Обстріли Одеси — як містяни пристосовуються до відключень води - фото 3
Одесситка Наталья об отключении света. Фото: Новини.LIVE

История Валентины — одна из самых тяжелых. Она приехала в Одессу из Херсона вместе с двумя маленькими внуками, спасаясь от постоянных обстрелов. По ее словам, семья пережила девять месяцев оккупации, поэтому хорошо знает, что означает полное отсутствие базовых условий. Валентина воспитывает старшего внука после гибели дочери, тогда как его отец сейчас защищает Украину. Запасы воды, продуктов и горючего для них — не предостережение, а жизненная необходимость.

"Это очень тяжело. У меня двое маленьких внуков, и мы сами из Херсона. Там сильно обстреливали, поэтому мы уехали. Мы были в оккупации 9 месяцев, знаем, что такое без интернета, без света, без воды, без газа. Поэтому мы всегда запасаемся всем", — рассказывает Валентина.

Обстріли Одеси — як містяни пристосовуються до відключень води - фото 4
Местная жительница Валентина о переезде из Херсона. Фото: Новини.LIVE

Страх обстрелов

Олег не скрывает, что каждый обстрел дается тяжело эмоционально. По его словам, страх никуда не исчезает, особенно во время массированных атак. В то же время мужчина говорит, что вместе с семьей делают запасы воды и стараются не оставаться наедине с тревогой.

"Очень тяжело и очень страшно. Запасы воды делаем, да. Когда нет света, нахожу себе занятие, или помогаю семье, или выхожу пройтись", — говорит Олег.

Обстріли Одеси — як містяни пристосовуються до відключень води - фото 5
Одессит Олег о страхе во время обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы Одессы превратили запасы воды и автономные источники энергии в новую норму жизни. Для кого-то это вопрос организации быта, для кого-то — вопрос безопасности детей и пожилых людей. За внешним спокойствием многих ответов скрывается усталость, страх и опыт пережитых потерь. Но несмотря на это одесситы продолжают работать и поддерживать друг друга, приспосабливаясь к реальности, в которой даже обычная канистра с водой стала символом выносливости.

Ранее мы писали, что пожар в результате одной из последних атак на Одесскую область тушили несколько дней — в чем причина? А также, о том, что враг не прекращает атак по энергетике Одессы, какие последствия последнего обстрела.

Одесса обстрелы опрос водоснабжение вода теплоснабжение Новости Одессы свет
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации