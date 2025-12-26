Блекаути 2025 в Одесі — як одесити пристосовуються до життя без світла

Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Ворог безперервно б'є по енергетичній системі Одещини. Фахівці працюють цілодобово, щоб подати електрику в житлові будинки, але навіть попри це деякі городяни були без світла майже вісім діб. Частина Одеси також залишалася без води та опалення. Усе це змушує людей пристосовуватися до нових реалій.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони переживають обстріли і як готуються до відключень води та світла.

Обстріли Одеси

Марина розповідає, що мешканці її району вже давно звикли до нестабільної ситуації з електроенергією та водопостачанням. Запаси води для них — не екстрений захід, а наперед продумана необхідність. Вона каже, що останнім часом ситуація трохи покращилася, однак розслаблятися ніхто не поспішає.

"Ми самі живемо на селищі Котовському, тому звичайно, робимо запаси води. Нещодавно дали світло, тому все буде добре, все буде Україна! ", — каже Марина.

Одеситка Марина про обстріл Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ліля зараз живе у режимі постійної адаптації. Вона каже, що вдома завжди тримає зарядженим, а каністри заповненими водою, адже попередження про можливі перебої часто надходять від знайомих і друзів. Генератора у жінки немає, тож доводиться підлаштовуватися під обставини.

"Ну обстріли, переживаємо, як і всі. Павербанк вдома є, вода теж в каністрах. Вчора друг дзвонив, сказав: набирайте воду, бо був обстріл, можуть відключити. У кожній квартирі зараз є каністри, павербанки. Генератора, на жаль, у нас немає", — розповідає Лілія.

Місцева жителька Лілія про відключення води. Фото: Новини.LIVE

Відключення води в Одесі

Наталія реагує на обстріли стримано й без емоцій. Вона каже, що намагається бути в цій ситуації максимально спокійно, без паніки. Запаси води в домі є, а відсутність електроенергії не зупиняє її повсякденні справи. Жінка продовжує працювати, попри труднощі.

"Все зараз переживаю спокійно. Запаси води є, а електроенергії нема. Тож працюю поки вдома світла немає", — говорить Наталія.

Одеситка Наталія про відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Історія Валентини — одна з найважчих. Вона приїхала до Одеси з Херсона разом із двома маленькими онуками, рятуючись від постійних обстрілів. За її словами, родина пережила дев’ять місяців окупації, тож добре знає, що означає повна відсутність базових умов. Валентина виховує старшого онука після загибелі доньки, тоді як його батько нині захищає Україну. Запаси води, продуктів і пального для них — не пересторога, а життєва необхідність.

"Це дуже важко. У мене двоє маленьких внуків, і ми самі з Херсона. Там сильно обстрілювали, тому ми виїхали. Ми були в окупації 9 місяців, знаємо, що таке без інтернету, без світла, без води, без газу. Тому ми завжди запасаємося усім", — розповідає Валентина.

Місцева жителька Валентина про переїзд з Херсону. Фото: Новини.LIVE

Страх обстрілів

Олег не приховує, що кожен обстріл дається важко емоційно. За його словами, страх нікуди не зникає, особливо під час масованих атак. Водночас чоловік каже, що разом із родиною роблять запаси води та намагаються не залишатися наодинці з тривогою.

"Дуже тяжко і дуже страшно. Запаси води робимо, так. Коли немає світла, знаходжу собі заняття, або допомагаю родині, або виходжу пройтися", — каже Олег.

Одесит Олег про страх під час обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Обстріли Одеси перетворили запаси води та автономні джерела енергії на нову норму життя. Для когось це питання організації побуту, для когось — питання безпеки дітей і літніх людей. За зовнішнім спокоєм багатьох відповідей приховується втома, страх і досвід пережитих втрат. Та попри це одесити продовжують працювати й підтримувати одне одного, пристосовуючись до реальності, в якій навіть звичайна каністра з водою стала символом витривалості.

