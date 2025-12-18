Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 19 декабря из-за масштабных атак

Дом в Одессе во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за постоянных масштабных ракетно-пушечных ударов по энергетическим объектам в разных регионах Украины введены стабилизационные графики для обеспечения работы энергосистемы. В то же время в Одесской области ситуация ухудшается, поэтому на 19 декабря запланированы аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из-за критического состояния энергосети в Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии. В такие нестабильные периоды привычные графики на официальном сайте могут не соответствовать действительности, поэтому местных жителей призывают максимально экономить электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в Одесской области будут возобновлены стабилизационные отключения электроэнергии, которые коснутся всех групп потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда планируется отключение, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

