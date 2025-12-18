Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 19 грудня через масштабні атаки

Будинок в Одесі під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні масштабні ракетно-дронові удари по енергетичних об’єктах в різних регіонах України введено стабілізаційні графіки для забезпечення роботи енергосистеми. Водночас в Одеській області ситуація погіршується, тому на 19 грудня заплановані аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через критичний стан енергомережі в Одеській області запроваджені аварійні відключення електроенергії. У такі нестабільні періоди звичні графіки на офіційному сайті можуть не відповідати дійсності, тому місцевих жителів закликають максимально заощаджувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації в Одеській області буде відновлено стабілізаційні відключення електроенергії, які торкнуться всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та коли планується відключення, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли всім жителям Одещини повернуть світло. Також ми писали про те, як виглядає зруйнована підстанція на Одещині.