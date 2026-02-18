Графики отключения света в Одессе 19 февраля - ДТЭК

Люди берут кофе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 19 февраля, в части Одесчины будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В то же время в самой Одессе после недавних ударов по энергетической инфраструктуре города ситуация остается крайне сложной, поэтому в городе действуют аварийные отключения света.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Аварийные отключения света

Самой сложной остается ситуация в части Одесского района области, в частности в Киевском районе Одессы. Временно без электроснабжения остаются около 99 тысяч клиентов.

Энергетики объясняют, что быстро переключить людей и критические объекты на другие подстанции не смогли, ведь они также повреждены или разрушены в результате российских ударов. Там, где это позволяют технические условия, важные объекты работают от генераторов.

Для помощи привлекли дополнительные ремонтные бригады из разных районов области, а также специалистов других предприятий, которые помогают ускорить восстановление.

Также перебои со светом пока фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов, а локально и в Пересыпском.

Какие районы Одесской области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, по информации энергетиков, в Одесской области продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела энергетической инфраструктуры. Повреждены подстанции, из-за чего в отдельных районах области и в Одессе до сих пор нет электричества, тепла и водоснабжения. Ситуацию дополнительно осложнила погода: сильный снег, порывы ветра и гололед.

Также мы писали, что в городе открыли дополнительные пункты помощи. Там можно найти базовые условия для пребывания в холодное время: палатки отапливаются, работают места для отдыха, есть горячий чай и вода. Из-за длительных отключений школам также рекомендовали рассмотреть переход на дистанционное обучение.