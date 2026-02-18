Графіки відключення світла в Одесі 19 лютого — ДТЕК

Люди беруть каву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 19 лютого, в частині Одещини діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Водночас в Одесі після останніх ударів по енергетичній інфраструктурі міста ситуація залишається вкрай складною, тому у місті діють аварійні відключення.

Про це інформують з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Тимчасово без електропостачання залишаються близько 99 тисяч клієнтів.

Енергетики пояснюють, що швидко переключити людей і критичні об’єкти на інші підстанції не змогли, адже вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Там, де це дозволяють технічні умови, важливі об’єкти працюють від генераторів.

Для допомоги залучили додаткові ремонтні бригади з різних районів області, а також фахівців інших підприємств, які допомагають пришвидшити відновлення.

Також перебої зі світлом наразі фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально і в Пересипському.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, за інформацією енергетиків, на Одещині триває ліквідація наслідків масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури. Пошкоджено підстанції, через що в окремих районах області та в Одесі досі немає електрики, тепла й водопостачання. Ситуацію додатково ускладнила погода: сильний сніг, пориви вітру та ожеледь.

Також ми писали, що у місті відкрили додаткові пункти допомоги. Там можна знайти базові умови для перебування у холодну пору: намети опалюються, працюють місця для відпочинку, є гарячий чай і вода. Через тривалі відключення школам також рекомендували розглянути перехід на дистанційне навчання.