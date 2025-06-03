Переговоры Украины и России в Турции - как прошел второй раунд, что это значит для Украины

Переговоры в Турции. Фото: Минобороны Украины

В Анкаре состоялся уже второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Почему именно турецкая столица стала местом для столь чувствительных переговоров, несмотря на то, что рассматривались и другие варианты — в частности, столицы европейских стран? Турция поддерживает дипломатические каналы и с Киевом, и с Москвой — и такая гибкость позволяет ей быть приемлемой для обеих сторон. Но будет ли какой-то существенный результат от этого посредничества? Чего в целом ожидать от этого форума в ближайшее время?

Об этом журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

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Турция как площадка для диалога

Несмотря на войну, Украина вынуждена сохранять как минимум минимальные каналы связи с государством-агрессором. Это не выбор, а необходимость, продиктованная стремлением к прекращению огня и возвращению наших людей домой. Однако таких площадок для диалога мало — лишь отдельные страны готовы быть посредниками в разговоре Киева с Москвой. Турция стала одним из немногих государств, где Украина имеет возможность вести диалог с агрессором.

"На сегодня, мы видим эффективность турецкой платформы именно в человеческом измерении. Мы вернули тысячу наших военнопленных. Это огромное достижение. И уже за это можно считать, что этот трек турецкий очень выгодный и успешный", — отметил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Украинская делегация на переговорах с Россией. фото: Минобороны Украины

Украина не останавливается только на гуманитарных вопросах - турецкий вектор, хотя и важен, не является достаточным для стратегического прорыва. Киев ожидает большей поддержки не только от стран-посредников, но и от европейских союзников. На последних переговорах, состоявшихся 2 мая, Украина также договорилась об обмене. Это будет возвращение тел погибших, 6000 на 6000, что является еще одним важным шагом в переговорах.

Двойные стандарты ЕС

В то же время не все страны ЕС демонстрируют солидарность с Украиной — есть и те, кто, несмотря на членство в евросообществе, блокирует украинские инициативы. Такое поведение контрастирует с позицией Турции, которая, хоть и не является членом ЕС, но действует с позиций прагматизма. Этот контраст особенно ощутим на примере поведения Венгрии.

"Венгрия под руководством Орбана. Они раздувают антиукраинскую истерию. И это страна Европейского Союза, которая имеет обязательства поддерживать Украину в контексте общей внешней политики. Турция, в отличие от стран ЕС, имеет свою политику, не имеет обязательств", — говорит эксперт.

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко о двойных стандартах ЕС. Фото: Новини.LIVE

Такая позиция Анкары позволяет ей быть более гибкой — даже на фоне закупки газа из России и ее экономического сотрудничества с Кремлем. Украина имеет четкое понимание: турецкая поддержка не означает идеальное согласие во всем. Однако военно-политическое сотрудничество с Турцией остается ценным, особенно в контексте совместных оборонных проектов. Киев использует все возможные форматы, чтобы приблизить Анкару к еще большей вовлеченности. В то же время главная стратегическая цель — добиться выполнения базовых принципов мира.

"Мы через наших партнеров пытаемся давить на Россию, чтобы они себя хотя бы в этом периоде вели и держали свое слово. Потому что мы говорим, что все равно мир будет достигнут. Единственное, что сейчас — условия мира. Наши условия, они были определены президентом. Никаких потерь территорий, никаких потерь суверенности, никаких лимитов на вооруженные силы Украины. Это наше суверенное право", — говорит заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан председательствует во время первого раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле. REUTERS/Murad Sezer

Условия мира, озвученные Украиной, не оставляют места для компромиссов с суверенитетом. Это не только позиция президента, но и отражение общенационального консенсуса.

Война против Европы

Этот дисбаланс часто вызывает разочарование в украинском обществе, ведь фронт не ждет. Однако ситуация меняется: некоторые государства, например Германия, демонстрируют существенный рост поддержки. И это лишь подтверждает тенденцию к международной солидарности.

"Сегодня Германия демонстрирует высший уровень политический, военный, технический, какой хотите. Но вспомним первые дни войны, что было тогда. Все думали, что это не наша война. Оказалось, что это как раз война не против Украины, а против европейского мира и целого цивилизационного мира. Поэтому все сегодня приближаются. Но цена этого — это потерянные жизни и разрушенные города. Я абсолютно уверен, что мы достигнем такой точки концентрации и единства, которая разрушит российскую агрессивную политику и эту машину", — отметил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Замминистра иностранных дел Украины Александр Мищенко, о вероятности войны России с Европой. Фото: Новини.LIVE

Изменение настроений на Западе стало возможным не только благодаря работе дипломатов, но и под влиянием ужасных кадров войны, которые видел мир. Буча, Изюм, Мариуполь — эти названия навсегда запечатлелись в европейском сознании. Украина не позволила сломать себя в первые недели вторжения, а значит доказала свою способность бороться. Западные столицы теперь понимают: поражение Украины будет означать новую войну уже в центре Европы. Именно поэтому сегодняшняя международная помощь — это не благотворительность, а инвестиция в общую безопасность.

"Сегодня страны уже понимают, что война, которая идет в Украине, — это война против них. И если Украина не выстоит, если она не победит, если ее не поддержат, следующей будет Польша, страны Балтии. Это серьезная угроза. И поэтому это уже инвестиция в собственную безопасность. Это уже ответственность", — говорит эксперт.

Замминистра иностранных дел Украины Александр Мищенко о силе Украины. Фото: Новини.LIVE

В то же время борьба продолжается не только на поле боя, но и в сфере стратегического планирования будущего. Украина должна думать на годы вперед: как отстраиваться, какие международные союзы заключать, как развивать свою армию. Ответ на эти вопросы не должен зависеть от прихотей Кремля или геополитических компромиссов.

Ранее мы писали, что Россия может использовать ядерное оружие в войне с Украиной. А также о том, что переговоры в Стамбуле напоминают Минские договоренности и также не будут действовать.