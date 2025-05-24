Разведка НАТО над Черным морем возле Одесской области

Самолет SAAB 340B ISR. Фото иллюстративное: Saab

Над Черным морем и Румынией активизировалась разведывательная авиация НАТО. Сегодня, 24 мая, в воздухе работают самолеты США и Канады. Они следят за ситуацией в Крыму и над морем. Разведчики работают рядом с Одесской областью.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Реклама

Читайте также:

Разведка над Черным морем

Над западной частью Черного моря, неподалеку от украинского побережья, зафиксированы полеты двух разведывательных самолетов НАТО. Один из них — SAAB 340B ISR — вылетел с румынской авиабазы Отопени. Этот борт принадлежит канадской компании CAE Aviation и предназначен для радиоэлектронной разведки. Самолет оснащен системами перехвата радио- и спутниковой связи, способен работать на высоте до 7 км и находиться в воздухе более 6 часов.

Движение разведчика SAAB 340B ISR. Фото: скриншот

Параллельно в небе над румынским побережьем работает разведчик — Boeing P-8A Poseidon ВМС США — прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Это высокотехнологичный морской патрульный самолет, созданный на базе пассажирского Boeing 737. Poseidon способен выполнять глубокую морскую разведку, обнаруживать подводные лодки, вести наблюдение за кораблями и собирать разведывательные данные на расстоянии до нескольких сотен километров. В его арсенале современные радары, гидроакустические буи и системы противолодочной борьбы.

Движение разведчика Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Отметим, оба борта, вероятно, собирают информацию о ситуации в акватории Черного моря, на временно оккупированном Крымском полуострове и линии фронта на юге Украины. Их полеты стали привычными после начала полномасштабного вторжения РФ. НАТО регулярно собирает данные для оценки безопасности региона и поддержки украинских партнеров.

Напомним, сегодня на рейдах в Черном и Средиземном морях дежурят снаряженные ракетоносители РФ. Также мы писали, что в Одессе иностранный волонтер попал под обстрел, когда не успел добежать до укрытия.