Разведка НАТО над Черным морем возле Одесской области

Вблизи побережья Одесчины кружат разведчики НАТО — причины
Над Черным морем и Румынией активизировалась разведывательная авиация НАТО. Сегодня, 24 мая, в воздухе работают самолеты США и Канады. Они следят за ситуацией в Крыму и над морем. Разведчики работают рядом с Одесской областью.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Разведка над Черным морем
Над западной частью Черного моря, неподалеку от украинского побережья, зафиксированы полеты двух разведывательных самолетов НАТО. Один из них — SAAB 340B ISR — вылетел с румынской авиабазы Отопени. Этот борт принадлежит канадской компании CAE Aviation и предназначен для радиоэлектронной разведки. Самолет оснащен системами перехвата радио- и спутниковой связи, способен работать на высоте до 7 км и находиться в воздухе более 6 часов.
Параллельно в небе над румынским побережьем работает разведчик — Boeing P-8A Poseidon ВМС США — прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Это высокотехнологичный морской патрульный самолет, созданный на базе пассажирского Boeing 737. Poseidon способен выполнять глубокую морскую разведку, обнаруживать подводные лодки, вести наблюдение за кораблями и собирать разведывательные данные на расстоянии до нескольких сотен километров. В его арсенале современные радары, гидроакустические буи и системы противолодочной борьбы.
Отметим, оба борта, вероятно, собирают информацию о ситуации в акватории Черного моря, на временно оккупированном Крымском полуострове и линии фронта на юге Украины. Их полеты стали привычными после начала полномасштабного вторжения РФ. НАТО регулярно собирает данные для оценки безопасности региона и поддержки украинских партнеров.
Напомним, сегодня на рейдах в Черном и Средиземном морях дежурят снаряженные ракетоносители РФ. Также мы писали, что в Одессе иностранный волонтер попал под обстрел, когда не успел добежать до укрытия.
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