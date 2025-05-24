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Вблизи побережья Одесчины кружат разведчики НАТО — причины

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Дата публикации 24 мая 2025 14:59
Разведка НАТО над Черным морем возле Одесской области
Самолет SAAB 340B ISR. Фото иллюстративное: Saab

Над Черным морем и Румынией активизировалась разведывательная авиация НАТО. Сегодня, 24 мая, в воздухе работают самолеты США и Канады. Они следят за ситуацией в Крыму и над морем. Разведчики работают рядом с Одесской областью.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Разведка над Черным морем

Над западной частью Черного моря, неподалеку от украинского побережья, зафиксированы полеты двух разведывательных самолетов НАТО. Один из них — SAAB 340B ISR — вылетел с румынской авиабазы Отопени. Этот борт принадлежит канадской компании CAE Aviation и предназначен для радиоэлектронной разведки. Самолет оснащен системами перехвата радио- и спутниковой связи, способен работать на высоте до 7 км и находиться в воздухе более 6 часов.

Поблизу узбережжя Одещини кружляють розвідники НАТО — причини - фото 1
Движение разведчика SAAB 340B ISR. Фото: скриншот

Параллельно в небе над румынским побережьем работает разведчик — Boeing P-8A Poseidon ВМС США — прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Это высокотехнологичный морской патрульный самолет, созданный на базе пассажирского Boeing 737. Poseidon способен выполнять глубокую морскую разведку, обнаруживать подводные лодки, вести наблюдение за кораблями и собирать разведывательные данные на расстоянии до нескольких сотен километров. В его арсенале современные радары, гидроакустические буи и системы противолодочной борьбы.

Поблизу узбережжя Одещини кружляють розвідники НАТО — причини - фото 2
Движение разведчика Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Отметим, оба борта, вероятно, собирают информацию о ситуации в акватории Черного моря, на временно оккупированном Крымском полуострове и линии фронта на юге Украины. Их полеты стали привычными после начала полномасштабного вторжения РФ. НАТО регулярно собирает данные для оценки безопасности региона и поддержки украинских партнеров.

Напомним, сегодня на рейдах в Черном и Средиземном морях дежурят снаряженные ракетоносители РФ. Также мы писали, что в Одессе иностранный волонтер попал под обстрел, когда не успел добежать до укрытия.

Одесса разведка самолет Черное море Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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