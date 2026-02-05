Видео
Главная Одесса В Одессе выставили на продажу дом за 4 млн долларов (фото)

В Одессе выставили на продажу дом за 4 млн долларов (фото)

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:40
Продажа дома в Одессе: особняк в Зеленом Мысу: особняк в Зеленом Мысе
Имение, которое продают в Одессе. Фото: DIM.RIA

В Одессе продают большой трехэтажный дом в престижном районе Зеленый Мыс. Имение расположено на улице Мускатной в Киевском районе города. Общая площадь дома достигает почти 1 000 квадратных метров.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта объявлений.

Читайте также:

Детали дела

На продажу выставили роскошный особняк с гаражом, гостевым комплексом и собственной зоной отдыха в районе Зеленого Мыса. Общая площадь особняка — 980 квадратных метров, а участок занимает 24,5 сотки. Дом возведен из кирпича, имеет дизайнерское оформление и панорамные виды на морской горизонт. Жилая площадь составляет 470 м², кухня — 70 м², в доме семь комнат.

В Одесі продають маєток
Имение, которое продают. Фото: DIM.RIA

На территории обустроена отдельная крытая терраса с барбекю, бассейн, хамам и сауна — общая площадь гостевого комплекса достигает 480 м². Для авто предусмотрен просторный паркинг, а также гараж с подвалом. Отдельно построен дом для охраны.

В Одесі продають маєток
Двор дома, фото: DIM.RIA

Дом хорошо подготовлен к автономной жизни. Есть дизель-генератор, запас топлива до 4 тонн, системы автополива с резервом воды и две системы отопления Viessmann — газовая и на жидком топливе. Также установлены солнечные батареи. Внутри — мраморная лестница с дубовыми перилами и ручной ковкой, дубовая столярка, паркетная доска и теплые полы по всему дому. В каждой комнате работают инверторные кондиционеры, есть камин, спортзал, бильярдная и винный погреб.

В Одесі продають маєток
Кухня в особняке, фото: DIM.RIA

Особняк расположен в тихом микрорайоне Киевского района Одессы. По данным объявления, цена квадратного метра составляет около 4 082 долларов. Общая стоимость — 4 000 000 долларов.

В Одесі продають маєток
Ванная с джакузи, фото: DIM.RIA
В Одесі продають маєток
Спальня в особняке. фото: DIM.RIA

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит земля возле "замка Гарри Поттера" в Одессе. Также мы писали, что в Аркадии продают участок возле моря.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа дом
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
