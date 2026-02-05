Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Одеса В Одесі виставили на продаж будинок за 4 млн доларів (фото)

В Одесі виставили на продаж будинок за 4 млн доларів (фото)

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 17:40
Продаж будинку в Одесі: особняк у Зеленому Мисі
Маєток, який продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

В Одесі продають великий триповерховий будинок у престижному районі Зелений Мис. Маєток розташований на вулиці Мускатній у Київському районі міста. Загальна площа будинку сягає майже 1 000 метрів квадратних.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Деталі справи

На продаж виставили розкішний особняк із гаражем, гостьовим комплексом і власною зоною відпочинку в районі Зеленого Мису. Загальна площа маєтку — 980 квадратних метрів, а ділянка займає 24,5 сотки. Будинок зведений із цегли, має дизайнерське оформлення та панорамні види на морський горизонт. Житлова площа становить 470 м², кухня — 70 м², у будинку сім кімнат.

В Одесі продають маєток
Маєток, який продають. Фото: DIM.RIA

На території облаштовано окрему криту терасу з барбекю, басейн, хамам і сауну — загальна площа гостьового комплексу сягає 480 м². Для авто передбачений просторий паркінг, а також гараж із підвалом. Окремо збудований будинок для охорони.

В Одесі продають маєток
Подвір'я будинку. Фото: DIM.RIA

Будинок добре підготовлений до автономного життя. Є дизель-генератор, запас пального до 4 тонн, системи автополиву з резервом води та дві системи опалення Viessmann — газова і на рідкому паливі. Також встановлені сонячні батареї. Всередині — мармурові сходи з дубовими перилами та ручною ковкою, дубова столярка, паркетна дошка й теплі підлоги по всьому будинку. У кожній кімнаті працюють інверторні кондиціонери, є камін, спортзал, більярдна та винний льох.

В Одесі продають маєток
Кухня в особняку. Фото: DIM.RIA

Маєток розташований у тихому мікрорайоні Київського району Одеси. За даними оголошення, ціна квадратного метра становить близько 4 082 доларів. Загальна вартість — 4 000 000 доларів.

В Одесі продають маєток
Ванна з джакузі. Фото: DIM.RIA
В Одесі продають маєток
Спальня в маєтку. Фото: DIM.RIA

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує земля біля "замку Гаррі Поттера" в Одесі. Також ми писали, що в Аркадії продають діляку біля моря.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
