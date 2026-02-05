Продаж будинку в Одесі: особняк у Зеленому Мисі

Маєток, який продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

В Одесі продають великий триповерховий будинок у престижному районі Зелений Мис. Маєток розташований на вулиці Мускатній у Київському районі міста. Загальна площа будинку сягає майже 1 000 метрів квадратних.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Деталі справи

На продаж виставили розкішний особняк із гаражем, гостьовим комплексом і власною зоною відпочинку в районі Зеленого Мису. Загальна площа маєтку — 980 квадратних метрів, а ділянка займає 24,5 сотки. Будинок зведений із цегли, має дизайнерське оформлення та панорамні види на морський горизонт. Житлова площа становить 470 м², кухня — 70 м², у будинку сім кімнат.

Маєток, який продають. Фото: DIM.RIA

На території облаштовано окрему криту терасу з барбекю, басейн, хамам і сауну — загальна площа гостьового комплексу сягає 480 м². Для авто передбачений просторий паркінг, а також гараж із підвалом. Окремо збудований будинок для охорони.

Подвір'я будинку. Фото: DIM.RIA

Будинок добре підготовлений до автономного життя. Є дизель-генератор, запас пального до 4 тонн, системи автополиву з резервом води та дві системи опалення Viessmann — газова і на рідкому паливі. Також встановлені сонячні батареї. Всередині — мармурові сходи з дубовими перилами та ручною ковкою, дубова столярка, паркетна дошка й теплі підлоги по всьому будинку. У кожній кімнаті працюють інверторні кондиціонери, є камін, спортзал, більярдна та винний льох.

Кухня в особняку. Фото: DIM.RIA

Маєток розташований у тихому мікрорайоні Київського району Одеси. За даними оголошення, ціна квадратного метра становить близько 4 082 доларів. Загальна вартість — 4 000 000 доларів.

Ванна з джакузі. Фото: DIM.RIA

Спальня в маєтку. Фото: DIM.RIA

