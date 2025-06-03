Состояние чиновника госаудитслужбы в Одесской области

Дмитрий Хандусенко. Фото: УСИ

Семья заместителя начальника Южной Госаудитслужбы, проживающего в Одессе, задекларировала более 12 миллионов гривен дохода за год. Кроме того, владеет несколькими объектами недвижимости и ценными авто.

Об этом редакция Новини.LIVE узнала из декларации чиновника за 2024 год.

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Состояние и недвижимость чиновника

Заместитель начальника Южного офиса Госаудитслужбы Дмитрий Хандусенко задекларировал за 2024 год 70 тысяч долларов наличными. Кроме того, получил 900 тыс. гривен в подарок от отца, который руководит его бизнесом. Также у чиновника есть две квартиры по 210 кв.м каждая (50% принадлежит Хандусенко, 50% — его дочери) и земельный участок 12 487 кв.м. Общая площадь помещений — 420 кв.м. Относительно автомобилей: мужчина владеет Land Rover Range Rover (2013 г.) за 900 тыс. гривен. На его жену Дарью Качурину записан Lexus RX350 (2016) за 914 тыс. гривен и еще один Range Rover (2024) в лизинге 10,9 млн гривен.

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Бриллианты и бизнес

Также Дарья Качурина задекларировала кольцо с бриллиантом весом 2,72 г стоимостью 520 тыс. грн, приобретенное в 2024 году. Женщина чиновника зарабатывает неплохо: владеет долями в трех предприятиях: "Дом Лиор" (50%, 3,15 млн грн), "Лиор Украина" (100%, 100 тыс. грн) и "Лиор Бутик" (50%, 500 грн).

Наличные семьи

Официальные доходы чиновника за 2024 год составляют 1 млн грн от Госаудитслужбы. Однако большая часть состояния приходится на жену: как предприниматель она заработала 5,7 млн гривен. Кроме того, бизнес-вумен получила 4,13 млн гривен от продажи имущественных прав и 546,67 тыс. грн семья получила от продажи криптовалюты. Еще 835 тыс. грн супругам досталось от отчуждения недвижимости. В целом доход семьи за год превышает 12,1 млн грн.

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Напомним, недавно мы писали о декларации чиновницы миграционной службы в Одесской области. А также об авто и недвижимости начальника сервисного центра.