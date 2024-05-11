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Более тридцати судов загружаются в портах Одесчины — присутствуют и химтанкеры

11 мая 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Более тридцати судов загружаются в портах Одесчины — присутствуют и химтанкеры
Химтанкер ORIS HELGA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на сегодня, 11 мая, в акватории Черного моря находится 31 судно, ожидающее очереди загрузки. Среди них 4 химтанкера.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 13 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 6 судов следует на выход из портов, а на вход пока есть один корабль.

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Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть полсотни судов, ожидающих запада в порты.

Более тридцати судов загружаются в портах Одесщины - присутствуют и химтанкеры - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: MarineTraffic

Больше о гуманитарном коридоре

Напомним, гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Также мы сообщали, что 7 мая движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел в связи с неисправностью оборудования.

В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.

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