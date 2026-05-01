Главная Одесса В Одесі пролунала низка вибухів: що відомо про нічний обстріл

Дата публикации 1 мая 2026 02:19
У ніч проти п'ятниці, 1 травня, в Одесі прогриміли вибухи. В Одеському районі та ще трьох районах Одещини триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників. 

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 1 травня 

О 01:09 оголосили повітряну тривогу в Білгороді-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах, а о 01:12 — в Одеському районі. Станом на 01:09, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, групи БпЛА в Чорному морі летіли в напрямку Затоки, а о 01:37 військові зафіксували рух безпілотників у напрямку Одеси.

О 02:12 у Білгороді-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах Одещини оголосили відбій повітряної тривоги.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в ніч проти 30 квітня росіяни атакували Одесу кількома хвилями дронових ударів. Зазнали пошкоджень житлові будинки, школи, дитячий садок, транспортні засоби. Спалахнули пожежі. Постраждали 20 людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника УДА "Південь" Сергія Братчука писав, що РФ продовжує використовувати тимчасово окупований Крим як територію для завдання ударів по Україні. Дрони та балістичні ракети летять звідти майже щодня. Однією з основних цілей залишається Одеса.

Мария Чекарёва
Автор:
Мария Чекарёва
