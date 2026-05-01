РФ завдала удару по будинках в Одесі: спалахнули пожежі
Дата публикации 1 мая 2026 02:51
Термінова новина
Уночі в п'ятницю, 1 травня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень будинки. Сталися займання.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Одеси вночі 1 травня
Виникла пожежа у 16-поверхівці. Також є влучання в ще одну висотку — там горять 11-й і 12-й рівні.
На місцях обстрілу працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих і обсягу руйнувань уточнюють.
