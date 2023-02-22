Прикрывался псевдоинвалидностью: пограничники Одесчины задержали очередного беглеца
Пограничники в Одесской области разоблачили 45-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в Румынию. Он представил поддельное удостоверение инвалидности.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
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Инспекторы применили приборы пограничного контроля и обнаружили признаки фальсификации документа. Согласно уголовному праву Украины, подобная деятельность является преступлением согласно статье 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков", поэтому было направлено сообщение в отдел полиции.
Такие действия наказываются штрафом до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Неудачные схемы незаконного пересечения границы
Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.
Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.
Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.