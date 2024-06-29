Россия держит в Черном море на дежурстве ракетоноситель

Ракетоноситель оккупантов в Черном море — какая угроза для Одесчины
По состоянию на утро субботы, 29 июня, российские захватчики держат на чередовании в Черном море ракетоноситель, он не снаряжен. Кроме того, корабли оккупантов наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море караулит 1 вражеский корабль, он является ракетоносителем без "Калибров";
- в Азовском море — 3 оккупантских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
- в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 5 судов, 3 из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 9 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло 5 из них.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.
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Напомним, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".
Кроме этого, бывший премьер-министр Грузии призвал Украину и ее партнеров не бояться наносить удары по территории страны-агрессора. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить весь мир.
Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.
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