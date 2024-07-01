Корабли россиян в морях по состоянию на понедельник, 1 июля

Боевые корабли в море. Фото иллюстративное: РосСМИ

По состоянию на утро понедельника, 1 июля, российские захватчики продолжают держать на дежурстве в Черном море ракетоноситель, однако у него нет на снаряжении ракет. Кроме того, корабли оккупантов наблюдаются в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают:

в Черном море караулит 2 вражеских корабля, 1 из них является ракетоносителем без "Калибров";

в Азовском море — 2 корабля оккупантов. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Движение вражеского флота. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 4 судов, 2 из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 7 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло 4 из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Кроме этого, бывший премьер-министр Грузии призвал Украину и ее партнеров не бояться наносить удары по территории страны-агрессорки. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить весь мир.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.