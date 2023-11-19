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Россия вывела все корабли из Черного моря — причины

19 ноября 2023 10:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывела все корабли из Черного моря — причины
Шторм в Черном море. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 19 ноября, в Черном море на боевом дежурстве нет кораблей. Из-за шторма оккупанты завели его в пункты базирования, но ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины .

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  • в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 4 судна, 2 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 0 судов, из них 0 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались крайне эффективными. Через них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапс в Краснодарском крае.

Также мы писали, что Российская Федерация почти два месяца совсем не использовала "Калибры", атакуя территорию Украины. Скорее всего, враг делает запас ракет в преддверии зимнего периода, чтобы ударить ими по критической инфраструктуре.

Добавим, что за последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.

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