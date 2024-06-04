Самолет НАТО вышел на патрулирование сейчас, 4 июня. Иллюстративное фото: Naval Technology

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии сейчас, 4 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию у границы Одесчины и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была замечена около населенных пунктов Измаил, Вилково и Килия — около 30 км.

Маршрут самолета НАТО 4 июня. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море по состоянию на утро сегодня, 4 июня. Среди них фиксируется и ракетоноситель, кроме этого, снаряженные носители крылатых ракет остаются и в акватории Средиземного моря.

Также мы писали, что оккупанты пытаются убрать свои корабли из Крыма, что свидетельствует об изменении тактики и перегруппировке сил. Хотя в Черном море до сих пор находятся некоторые единицы флота россиян, они не представляют опасности для Украины.

Добавим, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. ВСУ поразили паромную переправу, которая обеспечивала значительную часть военной логистики России. Таким образом, у росиян уже появляется осознание, что на полуострове они временно.