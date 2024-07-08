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Движение электротранспорта в Одессе прекращено — когда восстановят

8 июля 2024 10:41
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Остановка движения электротранспорта в Одессе - когда починят
Троллейбус в Одессе. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 июля, в Одессе прекращено движение городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы остановлены по техническим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Движение электротранспорта остановлено

Из-за технических неполадок в работе электротранспорта его движение было решено полностью остановить. В совете сообщают, что в скором времени неисправности должны починить.

"По техническим причинам в городе остановлена работа всего электротранспорта. В течение часа движение будет возобновлено" , — говорится в сообщении городского совета.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Больше о движении транспорта в городе

Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

Добавим, что в Одесской области с 1 июля действуют сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Из-за жары фурам запретили ездить с 10:00 до 20:00.

Одесса транспорт Одесская область электроснабжение Новости Одессы общественный транспорт

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