Зупинка руху електротранспорту в Одесі - коли полагодять

Тролейбус в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 8 липня, в Одесі припинено рух міського електротранспорту. Трамваї та тролейбуси зупинено з технічних причин.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Рух електротранспорту зупинено

Через технічні неполадки у роботі електротранспорту його рух було вирішено цілковито зупинити. У раді повідомляють, що незабаром несправності повинні полагодити.

"З технічних причин у місті зупинено роботу усього електротранспорту. Протягом години рух буде відновлено", — йдеться у повідомленні міської ради.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня діють сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонили їздити з 10:00 до 20:00.