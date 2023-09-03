Румыния осудила дроновый удар РФ по Одесщине

Речной порт в Рени. Фото: mind.ua

Министерство обороны Румынии осудило дроновую атаку россиян, произошедшую сегодня ночью. Армия-агрессор выпустила 25 дронов по припортовой инфраструктуре города Рени, что в Одесской области.

Об этом сообщает издание Barron's.

Читайте также:

По информации журналистов, страна-член НАТО считает такие атаки необоснованными и подчеркивает, что они противоречат правилам международного гуманитарного права.

"Ни раз средства атаки, которые использовала Российская Федерация, не создавали никакой непосредственной военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.

Также мы писали, что в результате ночной атаки на Одесскую область, в Измаильском районе повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры. По этому факту уже начато расследование.