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Румыния осудила дроновый удар РФ по Одесчине

3 сентября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Румыния осудила дроновый удар РФ по Одесщине
Речной порт в Рени. Фото: mind.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Министерство обороны Румынии осудило дроновую атаку россиян, произошедшую сегодня ночью. Армия-агрессор выпустила 25 дронов по припортовой инфраструктуре города Рени, что в Одесской области.

Об этом сообщает издание Barron's.

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По информации журналистов, страна-член НАТО считает такие атаки необоснованными и подчеркивает, что они противоречат правилам международного гуманитарного права.

"Ни раз средства атаки, которые использовала Российская Федерация, не создавали никакой непосредственной военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.

Также мы писали, что в результате ночной атаки на Одесскую область, в Измаильском районе повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры. По этому факту уже начато расследование.

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