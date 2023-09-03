Румунія засудила дроновий удар РФ по Одещині

Річковий порт у Рені. Фото: mind.ua

Міністерство оборони Румунії засудило дронову атаку росіян, яка сталася сьогодні вночі. Армія-агресорка випустила 25 дронів по припортовій інфраструктурі міста Рені, що на Одещині.

Про це повідомляє видання Barron’s.

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За інформацією журналістів, країна — член НАТО вважає такі атаки необґрунтованими та наголошує, що вони суперечать правилам міжнародного гуманітарного права.

"Жодного разу засоби атаки, які використовувала Російська Федерація, не створювали жодної безпосередньої військової загрози національній території чи територіальним водам Румунії'" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одеську область в Ізмаїльському районі пошкоджено багато об'єктів цивільної інфраструктури. За цим фактом вже розпочато розслідування.