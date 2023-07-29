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Румыния увеличит транзит украинского зерна: что известно

29 июля 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна через Дунай
Дунайский речной порт. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна по Дунаю, несмотря на российские обстрелы портов на юге Одесщины. Соседняя страна пошла на такой шаг из-за рисков для мировой торговли продовольственного кризиса.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Румынии Луминита Одобеску в комментарии Bloomberg.

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По ее словам, Румыния готова открыть дополнительные пункты для пересечения границы, тем самым увеличив количество рабочих мест. Также страна-член НАТО может привлечь для усиления безопасности отставных и военных летчиков. Это будет способствовать ускорению транзита судов через Дунайские каналы.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить лучшие варианты для увеличения и ускорения этого транзита. Ситуация с безопасностью, конечно, непростая, но мы готовы и дальше помогать Украине", — заявила Одобеску.

Напомним, под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была совершена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная, что в Одесской области. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.

Также мы писали, что после выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

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