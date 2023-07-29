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Румунія збільшить транзит українського збіжжя: що відомо

29 липня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Румунія планує збільшити транзит українського зерна через Дунай
Дунайський річковий порт. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Румунія планує збільшити транзит українського зерна Дунаєм, попри російські обстріли портів на півдні Одещини. Сусідня країна пішла на такий крок через ризики для світової торгівлі продовольчої кризи.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску у коментарі Bloomberg.

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За її словами, Румунія готова відкрити додаткові пункти для перетину кордону, тим самим збільшивши кількість робочих місць. Також країна-член НАТО може залучити для посилення безпеки відставних і військових льотчиків. Це сприятиме прискоренню транзиту суден через Дунайські канали.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту. Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми готові й надалі допомагати Україні", — заявила Одобеску.

Нагадаємо, під наглядом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування щодо атаки, яка була здійснена безпілотниками та спрямована на портову інфраструктуру Дунаю, що на Одещині. Цей злочин вважається порушенням законів та звичаїв війни. 

Також ми писали, що після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

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