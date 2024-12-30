Как выглядит сейчас Затока, видео

Базы отдыха и лавки в Затоке разрушены. Фото: скриншот

В сети распространяется видео с разрушенными базами отдыха и другими зданиями одного из известнейших курортов Одесской области. Отметим, что Затока неоднократно подвергалась обстрелам со стороны россиян.

Видео опубликовала пользовательница TikTok под ником Antonia.

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Разрушенные базы

На видео видна часть Станции Солнечная, ближе к морю. Многие здания баз отдыха и магазинов разрушены или полуразрушены. У многих выбиты окна, у некоторых нет крыши или преломлены стены. На земле лежат груды мусора и обломков.

Отметим, что Затока регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. В частности, под удар попадают здания санаториев и баз отдыха. По состоянию на август в поселке россияне повредили 41 здание нежилого фонда и 118 жилых объектов. Большинство из них пострадали более чем на 20%.

Ранее мы сообщали, что на ремонт детского санатория в Затоке потратят 1,2 млн грн. Также мы рассказывали, что часть фортификационных построек в поселке ушла под воду.