Как выглядит сейчас Затока, видео

Руины вместо курорта — как выглядит Затока сейчас
В сети распространяется видео с разрушенными базами отдыха и другими зданиями одного из известнейших курортов Одесской области. Отметим, что Затока неоднократно подвергалась обстрелам со стороны россиян.
Видео опубликовала пользовательница TikTok под ником Antonia.
Разрушенные базы
На видео видна часть Станции Солнечная, ближе к морю. Многие здания баз отдыха и магазинов разрушены или полуразрушены. У многих выбиты окна, у некоторых нет крыши или преломлены стены. На земле лежат груды мусора и обломков.
Отметим, что Затока регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. В частности, под удар попадают здания санаториев и баз отдыха. По состоянию на август в поселке россияне повредили 41 здание нежилого фонда и 118 жилых объектов. Большинство из них пострадали более чем на 20%.
Ранее мы сообщали, что на ремонт детского санатория в Затоке потратят 1,2 млн грн. Также мы рассказывали, что часть фортификационных построек в поселке ушла под воду.
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