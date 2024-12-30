Який вигляд зараз має Затока, відео

Бази відпочинку й крамниці у Затоці зруйновані. Фото: скриншот

У мережі поширюється відео зі зруйнованими базами відпочинку та іншими будівлями одного з найвідоміших курортів Одеської області. Зазначимо, що Затока неодноразово зазнавала обстрілів з боку росіян.

Відео опублікувала користувачка TikTok під ніком Antonia.

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Зруйновані бази

На відео видно частину Станції Сонячна, ближче до моря. Чимало будівель баз відпочинку та крамниць зруйновані або напівзруйновані. У багатьох вибито вікна, у деяких немає даху або проломлені стіни. На землі лежать купи сміття та уламків.

Зазначимо, що Затока регулярно зазнає обстрілів з боку РФ. Зокрема, під удар потрапляють будівлі санаторіїв та баз відпочинку. Станом на серпень у селищі росіяни пошкодили 41 будівлю нежитлового фонду й 118 житлових об'єктів. Більшість з них постраждали на понад 20%.

Раніше ми повідомляли, що на ремонт дитячого санаторію у Затоці витратять 1,2 млн грн. Також ми розповідали, що частина фортифікаційних споруд у селищі пішла під воду.