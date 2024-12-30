Який вигляд зараз має Затока, відео

Руїни замість курорта — який вигляд має Затока зараз
У мережі поширюється відео зі зруйнованими базами відпочинку та іншими будівлями одного з найвідоміших курортів Одеської області. Зазначимо, що Затока неодноразово зазнавала обстрілів з боку росіян.
Відео опублікувала користувачка TikTok під ніком Antonia.
Зруйновані бази
На відео видно частину Станції Сонячна, ближче до моря. Чимало будівель баз відпочинку та крамниць зруйновані або напівзруйновані. У багатьох вибито вікна, у деяких немає даху або проломлені стіни. На землі лежать купи сміття та уламків.
Зазначимо, що Затока регулярно зазнає обстрілів з боку РФ. Зокрема, під удар потрапляють будівлі санаторіїв та баз відпочинку. Станом на серпень у селищі росіяни пошкодили 41 будівлю нежитлового фонду й 118 житлових об'єктів. Більшість з них постраждали на понад 20%.
Раніше ми повідомляли, що на ремонт дитячого санаторію у Затоці витратять 1,2 млн грн. Також ми розповідали, що частина фортифікаційних споруд у селищі пішла під воду.
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