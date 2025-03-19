Усадьбу человека-волка в Одесской области вернули общине

Усадьба человека-волка в Васильевке Фото: Medvedsanders

После длительных судов старинную "Усадьбу человека-волка" в селе Васильевка Одесской области вернули общине. Последние 15 лет она находилась в собственности частной компании.

Об этом сообщает депутат Выгодянского сельского совета Евгений Волосевич.

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Усадьба принадлежит общине

Хозяйственный суд Одесской области признал недействительным договор купли-продажи по "усадьбе человека-волка", заключенный в 2010 году между Васильевским сельским советом и частной ООО "Украинская кабельная компания". Предприятие обязано передать громаде нежилой особняк площадью 2 тысячи 306,9 м². Он имеет историческую и архитектурную ценность, однако находится в критическом состоянии и требует немедленной консервации.

"Наконец, после всех юридических перипетий, историческое здание снова будет принадлежать общине!" — пишет депутат Выгодянского сельсовета Евгений Волосевич.

Усадьба человека-волка в Одесской области

Усадьба Дубецких-Панкеевых ("Волчье логово") — дворец 1854 года в селе Васильевка Беляевского района Одесской области. Здесь вырос и проживал самый известный пациент Зигмунда Фрейда Сергей Панкеев. С 1917 по 1920 здание занимало отделение НКВД. После 1991 года строение начало разрушаться. Местные жители вынимали оконные рамы, двери, разбивали стены на кирпичи для своих домов. Вследствие этого обвалилась крыша, межэтажные перекрытия; в начале 2000-х обрушилась и главная западная стена центрального корпуса. Позже усадьба была продана за 1 млн.грн (125 тыс. долларов) ООО "Украинская Кабельная Компания" под обязательство реконструкции в прежнем виде до 2017 года. Однако работы по восстановлению так и не начались.

Напоминаем, недавно мы писали о реставрации дома, который пострадал в результате атак. А также об укрытии за 30 миллионов гривен.