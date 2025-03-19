Садибу людини-вовка на Одещині повернули громаді

Садиба людини-вовка у Васильївці Фото: Medvedsanders

Після тривалих судів старовинну "Садибу людини-вовка" у селі Василівка на Одещині повернули громаді. Останні 15 років вона перебувала у власності приватної компанії.

Про це повідомляє депутат Вигодянської сільської ради Євген Волосєвич.

Читайте також:

Садиба належить громаді

Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір купівлі-продажу щодо "садиби людини-вовка", укладений у 2010 році між Василівською сільською радою та приватною ТОВ "Українська кабельна компанія". Підприємство зобов’язане передати громаді нежитловий "Панський маєток" площею 2 тисячі 306,9 м². Він має історичну та архітектурну цінність, однак перебуває в критичному стані і потребує негайної консервації.

"Нарешті, після всіх юридичних перипетій, історична будівля знову належатиме громаді!"— пише депутат Вигодянської сільсьради Євген Волосєвич.

Садиба людини-вовка на Одещині

Садиба Дубецьких-Панкеєвих ("Вовче лігво") — палац 1854 року в селі Василівка Біляївського району Одеської області. Тут виріс і проживав найвідоміший пацієнт Зігмунда Фрейда Сергій Панкеєв. З 1917 по 1920 будівлю займало відділення НКВС. Після 1991 року вона почала руйнуватися. Місцеві жителі виймали віконні рами, двері, розбивали стіни на цеглу для своїх домівок. Внаслідок цього обвалився дах, міжповерхові перекриття; на початку 2000-х обрушився і головний західний мур центрального корпусу. Пізніше садибу було продано за 1 млн.грн (125 тис. доларів) ТОВ "Українська Кабельна Компанія" під зобов'язання реконструкції у колишньому вигляді до 2017 року. Проте роботи з відновлення так і не розпочалися.

Нагалаємо, нещодавно ми писали про реставрацію будинку, який постраждав внаслідок атак. А також про укриття за 30 мільйонів гривень.