Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

В воскресенье, 1 июня, на трассе Одесса — Рени больших пробок по дороге к пограничным КПП нет. На картах фиксируется только одна тянучка по пути в Молдову, а в сторону Румынии пока проезд свободный.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет. Однако по пути к "Староказачьему — Тудора" уже образовалась одна небольшая тянучка. Что касается КПП в Рени — проезд там утром пока свободен.

Тяжба неподалеку от Староказачьего. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок утром нет. Возле канала Кофа после ремонта путепровода также пробок пока не наблюдается, так что проезд в сторону КПП пока полностью свободен, стоять в очередях не придется.

Путь в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.