Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Самое время выезжать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
В воскресенье, 1 июня, на трассе Одесса — Рени больших пробок по дороге к пограничным КПП нет. На картах фиксируется только одна тянучка по пути в Молдову, а в сторону Румынии пока проезд свободный.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет. Однако по пути к "Староказачьему — Тудора" уже образовалась одна небольшая тянучка. Что касается КПП в Рени — проезд там утром пока свободен.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок утром нет. Возле канала Кофа после ремонта путепровода также пробок пока не наблюдается, так что проезд в сторону КПП пока полностью свободен, стоять в очередях не придется.
Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.
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