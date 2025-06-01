Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

У неділю, 1 червня, на трасі Одеса — Рені великих заторів дорогою до прикордонних КПП немає. На картах фіксується лише одна тягнучка шляхом до Молдови, а у бік Румунії проїзд наразі вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є заторів немає. Однак шляхом до "Старокозачого — Тудора" вже утворилася одна невеличка тягнучка. Що стосується КПП у Рені — проїзд там зранку поки що вільний.

Тягнучка неподалік від Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів зранку немає. Біля каналу Кофа після ремонту шляхопроводу також тягнучок поки не спостерігається, отже проїзд у бік КПП поки що повністю вільний, стояти у чергах не доведеться.

Шлях до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.