Главная Одесса Санаторий Молдова забрали у одесских бизнесменов — что дальше

Санаторий Молдова забрали у одесских бизнесменов — что дальше

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 13:59
Суд в Одессе вернул Молдове санаторий "Молдова"
Санаторий "Молдова" в Одесской области. Фото: Санатории Украины

В Одессе суд признал право Молдовы на имущество бывшего одноименного санатория и постановил изъять его у частной компании. Решение приняли после длительного судебного процесса, в ходе которого молдовская сторона доказывала незаконность отчуждения собственности.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Агентства публичной собственности Республики Молдова и постановил изъять из владения ООО "Макстгруп" недвижимость санатория "Молдова" в Одессе. Еще в январе 2024 года Хозяйственный суд Одесской области отказал в удовлетворении иска молдавской стороны. Однако после повторного рассмотрения апелляционная инстанция решила вернуть объекты в собственность Молдовы.

В перечень возвращенных зданий вошли главный корпус, административное здание, пансионаты, котельная, клуб-столовая, бассейн и другие сооружения общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, расположенные на улице Посмитного в Одессе.

Кроме того, суд обязал "Макстгруп" уплатить более 3,5 миллиона гривен судебного сбора. Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Что известно о санатории

Санаторий "Молдова" в Одессе — один из самых больших на юге Украины. Он стал объектом длительного юридического спора между Республикой Молдова и украинским ООО "Макстгрупп". По данным СМИ, компания связана с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом и Александром Грановским (Боруховичем). Однако официально находится в Киеве и занимается деятельностью в сфере грузовых перевозок, курьерской службы и недвижимости. Юридически этой компанией руководят Любовь Анатольевна Джус и Криштопов Александр Николаевич.

В 2008 году молдавская компания SDY-INVEST GRUP SRL приобрела санаторий из-за приватизации, но не выполнила обязательства по полной оплате. В 2011 году Верховный Суд Молдавии расторг соглашение и обязал вернуть имущество. Несмотря на это, в 2010 году суд Одесской области признал право собственности SDY-INVEST GRUP на санаторий. В 2016 году часть этого имущества была передана в уставный капитал "Макстгрупп".

Однако молдавская сторона продолжала оспаривать эти решения, указывая на незаконность передачи имущества. После многочисленных судебных разбирательств Юго-западный апелляционный хозяйственный суд Украины признал право собственности Молдовы на санаторий и обязав Макстгруп вернуть имущество. Таким образом, имущество возвращено в собственность РМ после двух десятилетий юридических споров.

Напомним, мы писали, что суд в Одессе принял решение передать в управление АРМА дом экс-депутата горсовета Руслана Тарпана. Также мы сообщали, что в Одесской области уже более двух лет не могут продать недострой.

Одесса суд Одесская область санатории Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
