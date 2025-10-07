Відео
Головна Одеса Санаторій Молдова забрали в одеських бізнесменів — що далі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:59
Суд в Одесі повернув Молдові санаторій «Молдова»
Санаторій "Молдова" на Одещині. Фото: Санаторії України

В Одесі суд визнав право Молдови на майно колишнього однойменного санаторію та постановив вилучити його у приватної компанії. Рішення ухвалили після тривалого судового процесу, під час якого молдовська сторона доводила незаконність відчуження власності.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Південно-західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Агентства публічної власності Республіки Молдова та постановив вилучити з володіння ТОВ "Макстгруп" нерухомість санаторію "Молдова" в Одесі. Ще в січні 2024 року Господарський суд Одеської області відмовив у задоволенні позову молдовської сторони. Однак після повторного розгляду апеляційна інстанція вирішила повернути об’єкти у власність Молдови.

До переліку повернених будівель увійшли головний корпус, адміністративна будівля, пансіонати, котельня, клуб-їдальня, басейн та інші споруди загальною площею понад 17 тисяч квадратних метрів, розташовані на вулиці Посмітного в Одесі.

Крім того, суд зобов’язав "Макстгруп" сплатити понад 3,5 мільйона гривень судового збору. Постанова може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Що відомо про санаторій

Санаторій "Молдова" в Одесі — один із найбільших на півдні України. Він став об'єктом тривалого юридичного спору між Республікою Молдова та українським ТОВ "Макстгруп". За даними ЗМІ, компанія пов'язана з одеськими бізнесменамм Борисом Кауфманом та Олександром Грановським (Боруховичем). Однак офіційно розташована в Києві та нібито займається діяльністю у сфері вантажних перевезень, кур’єрської служби і нерухомості. Юридично цією компанією керують Любов Анатоліївна Джус та Криштопов Олександр Миколайович.

У 2008 році молдовська компанія SDY-INVEST GRUP SRL придбала санаторій через приватизацію, але не виконала зобов'язання щодо повної оплати. У 2011 році Верховний Суд Молдови розірвав угоду та зобов'язав повернути майно. Попри це, у 2010 році Господарський суд Одеської області визнав право власності SDY-INVEST GRUP на санаторій. У 2016 році частина цього майна була передана до статутного капіталу "Макстгруп".

Однак молдовська сторона продовжувала оскаржувати ці рішення, вказуючи на незаконність передачі майна. Після численних судових розглядів Південно-західний апеляційний господарський суд України визнав право власності Молдови на санаторій, зобов'язавши "Макстгруп" повернути майно. Таким чином, майно повернуто у власність РМ після майже двох десятиліть юридичних суперечок.

Нагадаємо, ми писали, що суд в Одесі ухвалив рішення передати в управління АРМА будинок ексдепутата міськради Руслана Тарпана. Також ми повідомляли, що на Одещині вже понад два роки не можуть продати недобудову.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
