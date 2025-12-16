Плетенчук рассказал о сбитом дроне возле Турции

Самолеты F-16 в небе. Фото иллюстративное: zelenskyy.official/telegram

Над Черным морем вблизи границ Турции сбили неконтролируемый беспилотник, который приближался к стране. Воздушное пространство и территориальное море в таких случаях рассматриваются как неприкосновенная зона. Любое несанкционированное вторжение туда не оставляет пространства для других решений.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Дрон возле Турции

Дмитрий Плетенчук отметил, что пока неизвестны все детали инцидента с беспилотником. В то же время он отметил, что Турция очень серьезно относится к защите своей территории и воздушного пространства.

"Воздушное пространство является таким же суверенным, как и суша. Туда просто незачем залетать", — пояснил представитель ВМС.

Он напомнил, что к суверенной территории Турции относится и 12-мильная морская зона, которая по своему статусу приравнивается к суше. Плетенчук обратил внимание, что подобная реакция Турции уже случалась ранее. Он вспомнил инцидент с российским самолетом Су-24, который нарушил воздушное пространство страны и был сбит. По его мнению, это пример четких и понятных правил.

"Это воздушное пространство здорового государства. Если к тебе что-то залетает, других вариантов действий уже нет. Это адекватная реакция", — подытожил он.

Что известно об инциденте

Отметим, по сообщению Министерства обороны Турции, неконтролируемый дрон сбили над Черным морем, когда он приближался к воздушному пространству страны. Операцию провели в безопасной зоне, без угрозы для гражданских. Кому именно принадлежал беспилотник, официально не уточняется.

Напомним, мы сообщали, что Нидерланды поднимали истребители, чтобы перехватить беспилотник. Также мы писали, что российский дрон упал на дом в Молдове.