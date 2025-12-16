Відео
Збиття дрона біля Туреччини — що відомо

Збиття дрона біля Туреччини — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:05
Плетенчук розповів про збитий дрон біля Туреччини
Літаки F-16 в небі. Фото ілюстративне: zelenskyy.official/telegram

Над Чорним морем поблизу кордонів Туреччини збили неконтрольований безпілотник, який наближався до країни. Повітряний простір і територіальне море в таких випадках розглядаються як недоторканна зона. Будь-яке несанкціоноване вторгнення туди не залишає простору для інших рішень.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Дрон біля Туреччини

Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі невідомі всі деталі інциденту з безпілотником. Водночас він наголосив, що Туреччина дуже серйозно ставиться до захисту своєї території та повітряного простору.

"Повітряний простір є таким самим суверенним, як і суходіл. Туди просто немає чого залітати", — пояснив речник ВМС.

Він нагадав, що до суверенної території Туреччини належить і 12-мильна морська зона, яка за своїм статусом прирівнюється до суші. Плетенчук звернув увагу, що подібна реакція Туреччини вже траплялася раніше. Він згадав інцидент із російським літаком Су-24, який порушив повітряний простір країни та був збитий. На його думку, це приклад чітких і зрозумілих правил.

"Це повітряний простір здорової держави. Якщо до тебе щось залітає, інших варіантів дій уже немає. Це адекватна реакція", — підсумував він.

Що відомо про інцидент

Зазначимо, за повідомленням Міністерства оборони Туреччини, неконтрольований дрон збили над Чорним морем, коли він наближався до повітряного простору країни. Операцію провели у безпечній зоні, без загрози для цивільних. Кому саме належав безпілотник, офіційно не уточнюється.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Нідерланди піднімали винищувачі, щоб перехопити безпілотник. Також ми писали, що російський дрон впав на будинок у Молдові.

Туреччина Одеса Одеська область Новини Одеси дрони небезпека
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
