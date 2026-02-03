Сбитие Су-30 возле Змеиного в Одесской области: что известно

Истребитель Су-30 в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Недавняя потеря российского истребителя Су-30 в районе острова Змеиный стала очередным ударом по амбициям оккупантов в Черном море. После освобождения острова украинскими силами враг продолжал регулярные бомбардировки. Однако теперь каждая такая вылазка становится для них смертельно опасной.

Об этом в эфире Radio NV рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

Реклама

Читайте также:

Ловушка возле Змеиного

По словам Андрея Рыженко российский самолет мог упасть на дно по разным причинам — от работы "блуждающего" Patriot до использования морских дронов Sea Baby с зенитными ракетами. Рыженко склоняется к тому, что самолет стал жертвой именно системы противовоздушной обороны. Оккупанты пытались проверить работу наших комплексов или испытать новое разведывательное оборудование, но задание оказалось для них последним.

"Информацию о том, что самолет могли сбить системой ПВО, я подтверждаю. Вариант с морским дроном возможен, но вероятность этого меньше", — сказал Рыженко.

Сейчас Россия сменила приоритеты. Вместо бессмысленных атак на сам скалистый остров, их больше интересует морской участок от Одессы до Змеиного. Именно здесь начинается "зерновой коридор", по которому гражданские суда идут в Босфор. Враг пытается вести разведку и искать способы заблокировать этот путь.

"Военная цель — заблокировать этот коридор. Здесь они могут сбросить мины с самолетов. Мина, которая падает на морское дно, достаточно мощная, она может остановить большое судно, весом десятки тысяч тонн", — пояснил Андрей Рыженко.

Напомним, мы сообщали о том, какие корабли оккупанты держат в портах Крыма. Также мы писали о том, враг начал активно использовать баллистику с территории полуострова.