Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сбитие российского Су-30 возле Одесчины — новые детали

Сбитие российского Су-30 возле Одесчины — новые детали

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 16:50
Сбитие Су-30 возле Змеиного в Одесской области: что известно
Истребитель Су-30 в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Недавняя потеря российского истребителя Су-30 в районе острова Змеиный стала очередным ударом по амбициям оккупантов в Черном море. После освобождения острова украинскими силами враг продолжал регулярные бомбардировки. Однако теперь каждая такая вылазка становится для них смертельно опасной.

Об этом в эфире Radio NV рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

Реклама
Читайте также:

Ловушка возле Змеиного

По словам Андрея Рыженко российский самолет мог упасть на дно по разным причинам — от работы "блуждающего" Patriot до использования морских дронов Sea Baby с зенитными ракетами. Рыженко склоняется к тому, что самолет стал жертвой именно системы противовоздушной обороны. Оккупанты пытались проверить работу наших комплексов или испытать новое разведывательное оборудование, но задание оказалось для них последним.

"Информацию о том, что самолет могли сбить системой ПВО, я подтверждаю. Вариант с морским дроном возможен, но вероятность этого меньше", — сказал Рыженко.

Сейчас Россия сменила приоритеты. Вместо бессмысленных атак на сам скалистый остров, их больше интересует морской участок от Одессы до Змеиного. Именно здесь начинается "зерновой коридор", по которому гражданские суда идут в Босфор. Враг пытается вести разведку и искать способы заблокировать этот путь.

"Военная цель — заблокировать этот коридор. Здесь они могут сбросить мины с самолетов. Мина, которая падает на морское дно, достаточно мощная, она может остановить большое судно, весом десятки тысяч тонн", — пояснил Андрей Рыженко.

Напомним, мы сообщали о том, какие корабли оккупанты держат в портах Крыма. Также мы писали о том, враг начал активно использовать баллистику с территории полуострова.

Одесса самолет Одесская область Новости Одессы истребитель остров Змеиный
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации