Збиття Су-30 біля Зміїного на Одещині: що відомо

Винищувач Су-30 в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Нещодавня втрата російського винищувача Су-30 у районі острова Зміїний стала черговим ударом по амбіціях окупантів у Чорному морі. Після звільнення острова українськими силами ворог продовжував регулярні бомбардування. Проте тепер кожна така вилазка стає для них смертельно небезпечною.

Про це в ефірі Radio NV розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.

Реклама

Читайте також:

Пастка біля Зміїного

За словами Андрія Риженко російський літак міг впасти на дно з різних причин — від роботи "блукаючого" Patriot до використання морських дронів Sea Baby із зенітними ракетами. Риженко схиляється до того, що літак став жертвою саме системи протиповітряної оборони. Окупанти намагалися перевірити роботу наших комплексів або випробувати нове розвідувальне обладнання, але завдання виявилося для них останнім.

"Інформацію про те, що літак могли збити системою ППО, я підтверджую. Варіант із морським дроном можливий, але ймовірність цього менша", — сказав Риженко.

Зараз Росія змінила пріоритети. Замість безглуздих атак на сам скелястий острів, їх більше цікавить морська ділянка від Одеси до Зміїного. Саме тут починається "зерновий коридор", яким цивільні судна йдуть до Босфору. Ворог намагається вести розвідку та шукати способи заблокувати цей шлях.

"Військова мета є заблокувати цей коридор. Тут вони можуть скинути міни з літаків. Міна, яка падає на морське дно, досить потужна, вона може зупинити велике судно, вагою десятки тисяч тонн", — пояснив Андрій Риженко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які кораблі окупанти тримають в портах Криму. Також ми писали про те, ворог почав активно використовувати балістику з території півострова.