СБУ в Одесской области разоблачили организаторов схемы побега уклонистов за границу

Правоохранители задержали преступников. Фото: скриншот

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области и соседней Молдове задержала преступную группировку, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Мошенники транспортировали уклонистов в непризнанное Приднестровье, чтобы те попали дальше в страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали преступной схемы

Преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб. Мужчины помогали уклонистам полевыми тропами попасть в так называемую ПМР.

Своих "клиентов" они находили в закрытых Telegram-каналах, а оплату получали на криптокошельники, зарегистрированные в других странах. Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда.

Какое наказание грозит

Всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклонистам попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.