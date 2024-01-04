СБУ на Одещині викрили організаторів схеми втечі ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали злочинців. Фото: скриншот

Служба безпеки України (СБУ) в Одеській області та сусідній Молдові затримала злочинне угруповання, яке допомагало чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Шахраї транспортували ухилянтів до невизнаного Придністровʼя, щоб ті потрапили далі до країн ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі злочинної схеми

Злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб. Чоловіки допомагали ухилянтам польовими стежками потрапити до так званої ПМР.

Своїх "клієнтів" вони знаходили у закритих Telegram-каналах, а оплату отримували на криптогаманці, зареєстровані в інших країнах. Вартість одного "квитка на втечу" становила до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості виїзду.

Яке покарання загрожує

Всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушник допомагав ухилянтам потрапити на територію так званого Придністровʼя, а після цього вирушити до країн ЄС.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.