Ночная атака на Одессу — рассказы очевидцев

Среди огня и разрушений — как одесситы пережили ночную атаку РФ
В ночь на 8 ноября Одессу атаковали российские ударные беспилотники. Пострадали жилые дома, многие одесситы вынуждены будут следующую ночь провести вне дома.
Журналисты Новини.LIVE увидели масштабы разрушений и пообщались с жителями.
Ночная атака
Дом одессита Александра пострадал больше всего. Во время ночного обстрела в нем загорелась крыша. Сам мужчина спал, когда началась атака.
"Я проснулся, посмотрел Telegram, читаю, что летят шахеды. Со второго этажа спустился на первый, и тут началось", — рассказывает Александр.
Ночью мужчину забрала скорая. Домой он вернулся утром, и только тогда увидел, что случилось с его домом. Жилье почти полностью выгорело, целых окон не осталось, сильно повреждена мебель.
Местный житель Вячеслав во время атаки сидел с женой на кухне, в двух метрах от окна, когда раздался взрыв, погас свет и поднялось облако пыли.
"Повыбивало все окна — штук восемь, дверь, двое ворот", — рассказывает одессит.
Кроме того, в доме Вячеслава разрушена крыша и сильно поврежден двор.
Борьба с огнем
Спасатели тушили вызванные российской атакой пожары до самого утра. С пламенем сражались 62 работника ГСЧС, а также добровольцы и бойцы Национальной гвардии.
"В частном секторе повреждены жилые дома. В двух домах вспыхнули пожары. Масштабные пожары были в складских помещениях одного из предприятий, и еще на одном предприятии пылали автомобили", — рассказывает спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина.
Напомним, в результате российской атаки в ночь на 8 ноября погиб 46-летний мужчина. Восемь человек получили ранения, шестерых из них госпитализировали. Также пострадала 91-летняя бабушка — у нее острая реакция на стресс.
Больше о ночной атаке врага читайте в нашем материале. Также мы писали о том, как одесситы пережили прошлый российский обстрел.
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