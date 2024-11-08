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Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ

8 листопада 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нічна атака на Одесу — розповіді очевидців
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч проти 8 листопада Одесу атакували російські ударні безпілотники. Постраждали житлові будинки, чимало одеситів вимушені будуть наступну ніч проводити не вдома.

Журналісти Новини.LIVE побачили масштаби руйнувань і поспілкувалися з мешканцями. 

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Нічна атака 

Будинок одесита Олександра постраждав найбільше. Під час нічного обстрілу у ньому загорівся дах. Сам чоловік спав, коли почалася атака.

Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ - фото 1
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Я прокинувся, подивився Telegram, читаю, що летять шахеди. З другого поверху спустився на перший, і тут почалося", — розповідає Олександр.

Вночі чоловіка забрала швидка. Додому він повернувся вранці, і тільки тоді побачив, що сталося з його будинком. Житло майже повністю вигоріло, цілих вікон не лишилося, сильно пошкоджені меблі. 

Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ - фото 2
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Місцевий мешканець В'ячеслав під час атаки сидів із жінкою на кухні, у двох метрах від вікна, коли пролунав вибух, згасло світло й здыйнялася хмара пилу. 

Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ - фото 3
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Повибивало всі вікна — штук вісім, двері, дві брами", — розповідає одесит.

Крім того, у будинку В'ячеслава зруйновано дах і сильно пошкоджене подвір'я.

Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ - фото 4
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Боротьба з вогнем

Рятувальники долали спричинені російською атакою пожежі до самого ранку. З полум'ям боролися 62 працівники ДСНС, а також добровольці та бійці Національної гвардії.

Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ - фото 5
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"В приватному секторі пошкоджені житлові будинки. В двох будинках спалахнули пожежі. Масштабні пожежі були в складських приміщеннях одного з підприємств, і ще на одному підприємстві палали автівки", — розповідає речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у ніч проти 8 листопада загинув 46-річний чоловік. Вісім людей отримали поранення, шістьох з них госпіталізували. Також постраждала 91-річна бабуся — в неї гостра реакція на стрес.  

Більше про нічну атаку ворога читайте у нашому матеріалі. Також ми писали про те, як одесити пережили минулий російський обстріл.

Одеса обстріли Шахед безпілотники Новини Одеси

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