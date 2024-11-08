Нічна атака на Одесу — розповіді очевидців

Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У ніч проти 8 листопада Одесу атакували російські ударні безпілотники. Постраждали житлові будинки, чимало одеситів вимушені будуть наступну ніч проводити не вдома.

Журналісти Новини.LIVE побачили масштаби руйнувань і поспілкувалися з мешканцями.

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Нічна атака

Будинок одесита Олександра постраждав найбільше. Під час нічного обстрілу у ньому загорівся дах. Сам чоловік спав, коли почалася атака.

Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Я прокинувся, подивився Telegram, читаю, що летять шахеди. З другого поверху спустився на перший, і тут почалося", — розповідає Олександр.

Вночі чоловіка забрала швидка. Додому він повернувся вранці, і тільки тоді побачив, що сталося з його будинком. Житло майже повністю вигоріло, цілих вікон не лишилося, сильно пошкоджені меблі.

Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Місцевий мешканець В'ячеслав під час атаки сидів із жінкою на кухні, у двох метрах від вікна, коли пролунав вибух, згасло світло й здыйнялася хмара пилу.

Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Повибивало всі вікна — штук вісім, двері, дві брами", — розповідає одесит.

Крім того, у будинку В'ячеслава зруйновано дах і сильно пошкоджене подвір'я.

Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Боротьба з вогнем

Рятувальники долали спричинені російською атакою пожежі до самого ранку. З полум'ям боролися 62 працівники ДСНС, а також добровольці та бійці Національної гвардії.

Руйнування після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"В приватному секторі пошкоджені житлові будинки. В двох будинках спалахнули пожежі. Масштабні пожежі були в складських приміщеннях одного з підприємств, і ще на одному підприємстві палали автівки", — розповідає речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у ніч проти 8 листопада загинув 46-річний чоловік. Вісім людей отримали поранення, шістьох з них госпіталізували. Також постраждала 91-річна бабуся — в неї гостра реакція на стрес.

Більше про нічну атаку ворога читайте у нашому матеріалі. Також ми писали про те, як одесити пережили минулий російський обстріл.