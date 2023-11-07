Средний Дунай снова может принимать суда для загрузки

Порт на Дунае. Фото: Центр транспортных стратегий

На Среднем Дунае вновь открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, поэтому флот может грузиться на полную осадку.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".

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В настоящее время уровни воды на всем Дунае рабочие, флот грузится на полную осадку 2,50-2,70 метра.

Экспорт в Сербию

Благодаря благоприятным погодным условиям количество караванов на Дунае увеличилось. Пока украинские баржи доставляют в Сербию руду, на обратном пути загружают зерно и направляются с ним в Констанцу.

"Рейс продолжительный, сложный. Однако это возможность работать по долгосрочным контрактам и максимально загрузить работой флот. Первые караваны УДП с зерном уже спускаются в Констанцу", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 10 октября на Среднем Дунае торговые суда стали двигаться с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращалась.

Также мы писали, что в Одесской области полной мерой возобновила работу паромная переправа с Румынией, поврежденная во время очередной дроновой атаки РФ. Речь идет об участке Орловка — Исакча, расположенном на Дунае.