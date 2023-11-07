Средний Дунай снова может принимать суда для загрузки
На Среднем Дунае вновь открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, поэтому флот может грузиться на полную осадку.
Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".
В настоящее время уровни воды на всем Дунае рабочие, флот грузится на полную осадку 2,50-2,70 метра.
Экспорт в Сербию
Благодаря благоприятным погодным условиям количество караванов на Дунае увеличилось. Пока украинские баржи доставляют в Сербию руду, на обратном пути загружают зерно и направляются с ним в Констанцу.
"Рейс продолжительный, сложный. Однако это возможность работать по долгосрочным контрактам и максимально загрузить работой флот. Первые караваны УДП с зерном уже спускаются в Констанцу", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 10 октября на Среднем Дунае торговые суда стали двигаться с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращалась.
Также мы писали, что в Одесской области полной мерой возобновила работу паромная переправа с Румынией, поврежденная во время очередной дроновой атаки РФ. Речь идет об участке Орловка — Исакча, расположенном на Дунае.
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