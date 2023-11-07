Середній Дунай знову може приймати судна для завантаження
На Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".
Наразі рівні води на всьому Дунаї робочі, флот вантажиться на повну осадку 2,50-2,70 метра.
Експорт до Сербії
Завдяки сприятливим погодним умовам, кількість караванів на Дунаї збільшилася. Наразі українські баржі доставляють до Сербії руду, на зворотному шляху завантажують зерно та прямують з ним до Констанци.
"Рейс тривалий, складний. Проте це можливість працювати за довгостроковими контрактами і максимально завантажити роботою флот. Перші каравани УДП із зерном вже спускаються до Констанци", — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, 10 жовтня на Середньому Дунаї торгові судна стали рухатися з мінімальним завантаженням через зниження рівня води. Через це навігація цією ділянкою річки тимчасово припинялася.
Також ми писали, що в Одеській області повною мірою відновила роботу поромна переправа з Румунією, яка була пошкоджена під час чергової дронової атаки РФ. Йдеться про ділянку Орлівка — Ісакча, яка розташована на Дунаї.
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