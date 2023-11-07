Середній Дунай знову може приймати судна для завантаження

Порт на Дунаї. Фото: Центр транспортних стратегій

На Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".

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Наразі рівні води на всьому Дунаї робочі, флот вантажиться на повну осадку 2,50-2,70 метра.

Експорт до Сербії

Завдяки сприятливим погодним умовам, кількість караванів на Дунаї збільшилася. Наразі українські баржі доставляють до Сербії руду, на зворотному шляху завантажують зерно та прямують з ним до Констанци.

"Рейс тривалий, складний. Проте це можливість працювати за довгостроковими контрактами і максимально завантажити роботою флот. Перші каравани УДП із зерном вже спускаються до Констанци", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 10 жовтня на Середньому Дунаї торгові судна стали рухатися з мінімальним завантаженням через зниження рівня води. Через це навігація цією ділянкою річки тимчасово припинялася.

Також ми писали, що в Одеській області повною мірою відновила роботу поромна переправа з Румунією, яка була пошкоджена під час чергової дронової атаки РФ. Йдеться про ділянку Орлівка — Ісакча, яка розташована на Дунаї.