Ситуация на дорогах Одесской области - трасса Одесса-Рени стоит в пробке из-за ДТП

Пробки на трассе. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени, между населенными пунктами Подгорное и Монаши, в результате ДТП затруднено движение транспорта. Кроме того, возле КПП в сторону Молдовы и Румынии сегодня, 7 мая также появляются очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps и от полиции Одесчины.

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ДТП на трассе

Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика и легковушки. Есть пострадавшие. На месте работает следственно-оперативная группа. В полиции призывают путешественников по возможности выбирать другой путь.

"Также в очередной раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой", — говорится в сообщении правоохранителей.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть значительная пробка. Простоять в тянучке, по данным сервиса, придется около 3 часов. Наблюдаются тянучки и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится несколько часов. Кроме того, движение замедляет дождь и мокрое асфальтовое покрытие.

Возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает примерно час. Тянучки время от времени появляются только возле пункта пропуска канала Кофа и неподалеку от пограничных поселков.

Орловка на карте. Фото: скриншот

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