Ситуація на дорогах Одещини — траса Одеса-Рені стоїть у заторі через ДТП

Затори на трасі. Фото: скриншот

На трасі сполученням Одеса — Рені, між населеними пунктами Підгірне та Монаші, внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту. Крім того, біля КПП у бік Молдови та Румунії сьогодні, 7 травня, також з'являються черги.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps та від поліції Одещини.

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ДТП на трасі

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажівки та легковика. Є постраждалі. На місці працює слідчо-оперативна група. У поліції закликають мандрівників за можливості обирати інший шлях.

"Також вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці, за данами сервісу, доведеться не менше 3 годин. Спостерігаються тягнучки і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме декілька годин. Крім того, рух уповільнює дощ та мокре асфальтове покриття.

Біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає приблизно годину. Тягнучки час від часу з'являються лише біля пункту пропуску каналу Кофа та неподалік від прикордонних селищ.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 19 мільйонів на дорогу на Західному цвинтарі. А також про відбудову регіону за рахунок італійців.