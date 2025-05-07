Ситуація на дорогах Одещини — траса Одеса-Рені стоїть у заторі через ДТП

Серйозна аварія на трасі Одеса-Рені — затори на кордоні
На трасі сполученням Одеса — Рені, між населеними пунктами Підгірне та Монаші, внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту. Крім того, біля КПП у бік Молдови та Румунії сьогодні, 7 травня, також з'являються черги.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps та від поліції Одещини.
ДТП на трасі
Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажівки та легковика. Є постраждалі. На місці працює слідчо-оперативна група. У поліції закликають мандрівників за можливості обирати інший шлях.
"Також вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці, за данами сервісу, доведеться не менше 3 годин. Спостерігаються тягнучки і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме декілька годин. Крім того, рух уповільнює дощ та мокре асфальтове покриття.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає приблизно годину. Тягнучки час від часу з'являються лише біля пункту пропуску каналу Кофа та неподалік від прикордонних селищ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 19 мільйонів на дорогу на Західному цвинтарі. А також про відбудову регіону за рахунок італійців.
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