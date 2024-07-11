Официально открытие пляжа в Одессе: добавили еще пять зон

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Одессе уже девять официально открытых зон отдыха. В будущем этот список еще будет дополняться, хотя многие пляжи работали и без надлежащих разрешений от ОВА.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Официально прошли все проверки и получили необходимые пляжные разрешения:

ITAKA;

Ibiza;

"Зебра";

PUBLIC;

Grande Pettine.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток — пребывание людей у моря запрещено!" — предупредили в ведомстве.

Больше о пляжах Одессы

Напомним, первым в Одессе для посетителей официально открыли пляж "Калетон". Всего в области уже скоро должно заработать два десятка мест для купания, но все будет зависеть от выполнения арендаторами требований по правилам безопасности.

Также мы писали, что на некоторых пляжах Одессы обнаружили высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Так, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.

Добавим, что проезд на пляж "Ланжерон" в Одессе снова закрыли для посетителей. Там уже не первый раз устанавливают шлагбаум, чтобы сделать платную парковку и получать заработок с отдыхающих.