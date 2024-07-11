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Ще п'ять пляжів Одеси офіційно відкриті для відпочивальників — які саме

11 липня 2024 15:02
Верзілова Єлизавета - редактор
Офіційно відкритті пляжі в Одесі: додали ще п'ять зон
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі вже дев'ять офіційно відкритих зон для відпочинку. У майбутньому цей список ще буде доповнюватись, хоча багато з пляжів працювали і без належних дозволів від ОВА.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Офіційно пройшли усі перевірки та отримали необхідні дозволи пляжі:

  • ITAKA;
  • Ibiza;
  • "Зебра";
  • PUBLIC;
  • Grande Pettine.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби — перебування людей біля моря заборонено!" — попередили у відомстві.

Більше про пляжі Одеси

Нагадаємо, першим в Одесі для відвідувачів офіційно відкрили пляж "Калетон". Загалом в області уже скоро мають запрацювати два десятки місць для купання, але все залежатиме від виконання орендарями вимог щодо правил безпеки. 

Також ми писали, що на деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочивальників. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Додамо, що проїзд до пляжу "Ланжерон" в Одесі знову закрили для відвідувачів. Там уже не вперше встановлюють шлагбаум, аби зробити платне паркування та отримувати заробіток з відпочивальників.

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