Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Что скрывается за переговорами с Россией — какие планы у врага

Что скрывается за переговорами с Россией — какие планы у врага

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 22:33
Стоит ли доверять переговорам с Россией - что на самом деле планирует враг
Делегация Украины и РФ во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года. Фото: Getty Images
Ключові моменти Российские имперские амбиции Военные наработки Украины Победа за Украиной

После очередного раунда переговоров между Украиной и Россией враг в очередной раз продемонстрировал свою истинную сущность выдвинул условия, на которые Украина ни при каких обстоятельствах не может согласиться. В то же время, пока продолжается сопротивление и растет международная поддержка, наши шансы на победу сохраняются. Сегодня самое важное не позволить врагу замаскировать поражение под видом "мира".

Что ожидать у краинцам в дальнейшем и за кем будет победа, журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

Реклама
Читайте также:

Российские имперские амбиции

Россия продолжает продвигать неоколониальные имперские амбиции, пытаясь превратить Украину в подчиненное государство. Однако международная поддержка, особенно со стороны стран Европы и США, дает надежду на то, что баланс сил меняется. Сегодня главная задача  не дать России навязать условия "капитуляции под видом мира".

"Россия отстаивает свои империалистические замашки быть империей еще большей, чем Советский Союз, и предоставить нам такие права, чтобы мы были бы Белоруссией, а может еще меньше. Мы это, конечно, не примем. Сейчас такой баланс переговоров с привлечением американской стороны, с привлечением европейских наших лидеров стран, которые сегодня выступают за нас",  отметил заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

заступник Міністра закордонних справ України Олександра Міщенко, про російські імперські амбіції
Заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко о российских имперских амбициях. Фото: Новини.LIVE

Реальная поддержка со стороны ключевых стран Запада  Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании  дает Украине стратегическую глубину. Однако существует определенная асимметрия между намерениями и скоростью реализации помощи.

Военные наработки Украины

Война в Украине изменила глобальное представление о современной армии. За три года полномасштабного сопротивления России украинское войско не только выстояло, но и стало символом эффективности, гибкости и технологической адаптивности. Именно поэтому опыт ВСУ все чаще становится предметом изучения на уровне межгосударственных альянсов.

"Украина недавно получила специальный статус в Joint Expeditionary Force это десять стран северного региона под лидерством Великобритании. Мы заняли там особое место, имеем продвинутое партнерство. И это бесценно для военных структур, которые не имели боевого опыта десятилетиями",  объясняет эксперт.

заступник Міністра закордонних справ України Олександра Міщенко.
Эксперт Александр Мищенко о военных наработках Украины. Фото: Новини.LIVE

Ранее НАТОвские и союзные силы ориентировались преимущественно на тренировки и сдерживание, тогда как украинская армия работает в условиях ежедневных боевых испытаний. То, что украинские военные делают с дронами на поле боя, уже стало новой военной наукой. Тактика, которую разрабатывают украинцы, мгновенно меняется и адаптируется к действиям врага, а многие инновации уже заимствуются западными армиями. В отличие от традиционного подхода, где технология проходит долгий цикл разработки, в Украине все происходит за считанные недели  из лаборатории на фронт.

"Опыт использования дронов  это отдельная история. Через два месяца то, что было эффективным, уже не имеет значения. Без Украины не произойдет модернизация западной оборонной политики. Мы  полигон технологий. Украинская армия сегодня  лидер в беспилотной войне. Это признано во всем мире",  отмечает эксперт.

FPV дрон, фото ілюстративне
FPV дрон, фото иллюстративное. Фото: heroesukraine.org.

В этом смысле украинская армия не только защитник государства, но и инкубатор новых подходов к ведению войны. И именно это делает ее одним из самых влиятельных игроков в системе европейской обороны будущего.

Победа за Украиной

Поэтому позиция Киева остается четкой  мы сами выбираем свою судьбу. Ведь каждый день за свое будущее украинцы борются на поле боя. Поэтому условия капитуляции, которые предлагают в Кремле, в Киеве не примут.

"Мы в своем развитии не должны ориентироваться на какие-то условия Кремля или еще кого-то. Мы свободное независимое государство. И эту независимость мы завоевали. Эту независимость мы отстаиваем. И мы будем за нее бороться. Я абсолютно уверен, что эта победа за нами",  отметил Александр Мищенко.

заступник Міністра закордонних справ України Олександра Міщенко., про перемогу у війні
Заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко о победе в войне. Фото: Новини.LIVE

Подтверждением этой уверенности стали изменения в мировой архитектуре безопасности. Украина уже сейчас формирует новые альянсы, углубляет отношения с НАТО и стратегическими партнерами. Одновременно ведется и внутренняя работа: укрепление оборонно-промышленного комплекса, модернизация Вооруженных сил, усиление кибербезопасности. Все это  фундамент будущей безопасности. Победа  это не только вытеснение врага, но и способность построить страну, которая больше никогда не окажется под угрозой уничтожения.

Ранее мы писали, что Россия может использовать ядерное оружие в войне с Украиной. А также, что переговоры в Стамбуле напоминают Минские договоренности и не будут действовать.

США Одесса переговоры Украина Новости Одессы война в Украине Россия мирные переговоры
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации