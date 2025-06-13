Стоит ли доверять переговорам с Россией - что на самом деле планирует враг

Делегация Украины и РФ во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года. Фото: Getty Images

После очередного раунда переговоров между Украиной и Россией враг в очередной раз продемонстрировал свою истинную сущность — выдвинул условия, на которые Украина ни при каких обстоятельствах не может согласиться. В то же время, пока продолжается сопротивление и растет международная поддержка, наши шансы на победу сохраняются. Сегодня самое важное — не позволить врагу замаскировать поражение под видом "мира".

Что ожидать у краинцам в дальнейшем и за кем будет победа, журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

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Российские имперские амбиции

Россия продолжает продвигать неоколониальные имперские амбиции, пытаясь превратить Украину в подчиненное государство. Однако международная поддержка, особенно со стороны стран Европы и США, дает надежду на то, что баланс сил меняется. Сегодня главная задача — не дать России навязать условия "капитуляции под видом мира".

"Россия отстаивает свои империалистические замашки быть империей еще большей, чем Советский Союз, и предоставить нам такие права, чтобы мы были бы Белоруссией, а может еще меньше. Мы это, конечно, не примем. Сейчас такой баланс переговоров с привлечением американской стороны, с привлечением европейских наших лидеров стран, которые сегодня выступают за нас", — отметил заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

Заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко о российских имперских амбициях. Фото: Новини.LIVE

Реальная поддержка со стороны ключевых стран Запада — Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании — дает Украине стратегическую глубину. Однако существует определенная асимметрия между намерениями и скоростью реализации помощи.

Военные наработки Украины

Война в Украине изменила глобальное представление о современной армии. За три года полномасштабного сопротивления России украинское войско не только выстояло, но и стало символом эффективности, гибкости и технологической адаптивности. Именно поэтому опыт ВСУ все чаще становится предметом изучения на уровне межгосударственных альянсов.

"Украина недавно получила специальный статус в Joint Expeditionary Force — это десять стран северного региона под лидерством Великобритании. Мы заняли там особое место, имеем продвинутое партнерство. И это бесценно для военных структур, которые не имели боевого опыта десятилетиями", — объясняет эксперт.

Эксперт Александр Мищенко о военных наработках Украины. Фото: Новини.LIVE

Ранее НАТОвские и союзные силы ориентировались преимущественно на тренировки и сдерживание, тогда как украинская армия работает в условиях ежедневных боевых испытаний. То, что украинские военные делают с дронами на поле боя, уже стало новой военной наукой. Тактика, которую разрабатывают украинцы, мгновенно меняется и адаптируется к действиям врага, а многие инновации уже заимствуются западными армиями. В отличие от традиционного подхода, где технология проходит долгий цикл разработки, в Украине все происходит за считанные недели — из лаборатории на фронт.

"Опыт использования дронов — это отдельная история. Через два месяца то, что было эффективным, уже не имеет значения. Без Украины не произойдет модернизация западной оборонной политики. Мы — полигон технологий. Украинская армия сегодня — лидер в беспилотной войне. Это признано во всем мире", — отмечает эксперт.

FPV дрон, фото иллюстративное. Фото: heroesukraine.org.

В этом смысле украинская армия — не только защитник государства, но и инкубатор новых подходов к ведению войны. И именно это делает ее одним из самых влиятельных игроков в системе европейской обороны будущего.

Победа за Украиной

Поэтому позиция Киева остается четкой — мы сами выбираем свою судьбу. Ведь каждый день за свое будущее украинцы борются на поле боя. Поэтому условия капитуляции, которые предлагают в Кремле, в Киеве не примут.

"Мы в своем развитии не должны ориентироваться на какие-то условия Кремля или еще кого-то. Мы свободное независимое государство. И эту независимость мы завоевали. Эту независимость мы отстаиваем. И мы будем за нее бороться. Я абсолютно уверен, что эта победа за нами", — отметил Александр Мищенко.

Заместитель министра иностранных дел Украины Александра Мищенко о победе в войне. Фото: Новини.LIVE

Подтверждением этой уверенности стали изменения в мировой архитектуре безопасности. Украина уже сейчас формирует новые альянсы, углубляет отношения с НАТО и стратегическими партнерами. Одновременно ведется и внутренняя работа: укрепление оборонно-промышленного комплекса, модернизация Вооруженных сил, усиление кибербезопасности. Все это — фундамент будущей безопасности. Победа — это не только вытеснение врага, но и способность построить страну, которая больше никогда не окажется под угрозой уничтожения.

Ранее мы писали, что Россия может использовать ядерное оружие в войне с Украиной. А также, что переговоры в Стамбуле напоминают Минские договоренности и не будут действовать.